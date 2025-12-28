37岁曾认整容女星爆遭前夫家暴  被撼头埋墙飞垃圾桶  现任男友惹官非决心不离不弃

现年37岁的艺人裕美，近年因与林作的高调恋情而成为城中热话。近日她接受访问时，罕有地详述了与前夫林恩浩的婚姻，并惊爆曾遭受家暴，被对方捉住「撼头埋墙」，更表明现时与林作关系的底线，就是若林作不出手打她，她也愿留低跟男朋友甘苦与共。

裕美婚姻仅维持三年

表示于当红时间一年揾几百万、早前曾认整容的裕美，忆述与前夫林恩浩的婚姻仅维持了三年，婚后约一年半，两人价值观的巨大差异便逐渐浮现。她形容前夫「由细到大喺教会长大，冇乜点出嚟做过嘢」，与在娱乐圈打滚多年的她犹如活在两个世界。

裕美曾被撼头埋墙

裕美指，前夫饮醉后会「发酒癫」，不仅会睡在浴缸，更曾将一个垃圾桶在她面前飞过，令她忆起童年阴影。最严重的一次，是林恩浩一手捉住裕美的头「撼头埋墙」。裕美形容自己当时没有感觉，整个人呆住，因为好难想像对方会这样做。而这次经历，成为了两人关系破裂的关键。

裕美指前夫不尊重外母

最终让裕美决心离婚的导火线，是前夫不尊重其母亲。她忆述，前夫曾答应出席她妈妈的生日会，却失约玩乐，直至凌晨三点才醉醺醺地出现。裕美表示，对方不尊重自己妈妈，除离婚之外别无选择。

裕美欣赏林作对自己零要求

经历了几段感情后，裕美最终情定林作。她笑言，起初讨厌林作，觉得他「个头乱得咁紧要」。当初林作以「恋爱顾问」的身份为她解决感情烦恼，最终二人终走在一起。裕美表示欣赏林作聪明、锲而不舍，而且让她能全然做自己，并谓对方对自己零要求，即使自己发脾气，林作也会赞她的恶样「好靓」。

裕美愿跟林作共患难

近年林作官非缠身，但裕美始终不离不弃，频扑为男友打点，借钱交保释金、到警署送叉烧饭。她坦言未有想过离开。她指对男朋友，就要跟对方一起面对生活难关，而她的底线就是别要出手打她，如果对方动粗，她会立即离开。

