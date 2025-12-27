新城颁奖礼2025丨华纳新城破冰成功取佳绩 MC张天赋认细听公司话 对《叱咤》有信心同林家谦争奖

华纳歌手近年全数缺席新城《劲爆》颁奖礼，今年双方终于破冰成功，多位华纳歌手出席今晚《劲爆》并取得佳绩，MC张天赋独揽3奖包括「劲爆男歌手金奖」及「劲爆年度专辑」两大奖项，汤令山《用背脊唱情歌》获「劲爆年度歌曲」，Dear Jane获「劲爆乐队金奖」。

MC开心获专辑奖

问到破冰一事，MC指自己做细的是听公司话，亦不觉得有冰的行为，对于获奖感到好开心，多谢公司及歌迷，最开心获专辑奖，代表了团队的成就。这晚获佳绩有否信心在《叱咤》颁奖礼再下一城，MC直言准备好，有信心同林家谦争奖。

MC怀疑食错嘢急性肠胃炎

MC又透露昨日急性肠胃炎要打针，他怀疑因吃了在超市买的生蚝或肥猪肉，即被记者笑指还逛超市，他即补充是网购，怀疑自己错过食物最佳食用时间，因要赶去买礼物，同朋友在圣诞假期交换礼物。