50岁佘诗曼激罕挑战性感尺度  Deep V战衣中门大开直落肚脐  身材火辣仍有少女味

影视圈
更新时间：11:00 2025-12-28 HKT
发布时间：11:00 2025-12-28 HKT

现年50岁的「最强视后」佘诗曼（阿佘），自凭借剧集《新闻女王》中「Man 姐」一角再度爆红，演艺事业推向新高峰后，一举一动都成为全城焦点。向来以专业优雅形象示人的阿佘，近日罕有地在社交平台发放一辑超性感美照，其火辣程度随即引发网民暴动，激赞她「靓到核爆」！

佘诗曼「靓到核爆」

在这辑令人惊艳的照片中，佘诗曼身穿一套米白色的蕾丝高级订制礼服，设计极尽巧思与胆识。最震撼眼球的，莫过于胸前「中门大开」的超Deep V剪裁，领口夸张地一直深陷至近肚脐位置，将她保养得宜的均匀身材和姣好身段表露无遗。一条精致的垂坠长颈链，巧妙地点缀在胸前，随著身体线条延伸，不仅没有丝毫俗气，反而更添几分雍容华贵，将性感与高贵感完美融合。

相关阅读：佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女

佘诗曼透视白滑长腿

礼服下半身采用了轻盈的透视材质，让她一双招牌的白滑长腿在走动间若隐若现，举手投足都散发出致命的吸引力。在近镜特写下，佘诗曼的肌肤依然紧致无瑕，丝毫看不出岁月留下的痕迹，完全不像已经半百之龄，其「冻龄女王」的称号绝非浪得虚名。

佘诗曼被赞世一美魔女

阿佘亦为这辑美照配文：「温柔的蕾丝是我今晚的铠甲，享受美妙的夜晚，赴一场艺术之约」，展现出她脱下「Man 姐」战袍后，温柔妩媚的另一面。照片一出，立即震撼全网，不少网民惊叹阿佘的状态竟比许多轻女星更佳，纷纷留言大赞：「阿佘靓到核爆，边到似 50 岁？」、「这身材说是少女我都信！」、「世一美魔女！太美了！」更有剧迷引用剧中角色称赞：「Man 姐魅力四射，时尚优雅。」大家一致认为，佘诗曼无论是身材、脸蛋还是气质，都处于巅峰状态，这份在50岁依然能驾驭性感，并将其升华为高级感的自信与美丽，实在非常难得。

相关阅读：许绍雄女儿终走出阴霾 伤感过后为亡父好好活下去 佘诗曼守承诺照顾契妈一家

