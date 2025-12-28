Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷

更新时间：09:00 2025-12-28 HKT
发布时间：09:00 2025-12-28 HKT

现年45岁的香港金像影后张栢芝，近日于内地综艺节目《一路繁花2》中，与刘嘉玲、刘晓庆等影后同台。节目中，张栢芝惊爆一段鲜为人知的产后辛酸经历，其情节的曲折离奇，引发了网上热烈讨论。

张栢芝剖腹产后亲手为狗接生

张栢芝在节目中透露，有一次她剖腹生产完毕，出院回家后，竟发现家中饲养的狗狗即将临盆。当时家中没有其他帮手，心急如焚的她，完全忘记了自己刚动完手术的剧痛，立即蹲下身来，亲手为爱犬接生。

张栢芝身上伤口疼痛肿胀

直到狗狗顺利生产后，张栢芝才惊觉自己身上的伤口疼痛难耐，甚至出现肿胀的情况。她忆述当时情况紧急，连忙致电为自己接生的医生，无奈对方正要去欧洲旅行，无法即时提供协助。在求助无门的情况下，她只能靠自己涂上混身抹消炎药物自救。

张栢芝令嘉宾震惊

同场的影后刘嘉玲听到这段往事后，一度难以置信，认为应该有助手或家人从旁协助，但张栢芝坚定地表示当时家中确实空无一人。这段经历让在场嘉宾无不感到心疼，赞叹她作为母亲的坚强与独立。

张栢芝令谢霆锋难堪？

这段分享却意外地在网路上引爆了另一场舆论风波，不少网民听闻张栢芝在产后竟无人照顾，纷纷将矛头指向其前夫谢霆锋，质疑他为何在张栢芝如此脆弱的时刻缺席。就在谢霆锋无辜「背锅」之际，亦有网民指出，张栢芝与谢霆锋已分开14年，而这个经历或许是发生在她生第三胎的时候。众所周知，张栢芝至今未曾公开第三名儿子的生父身份，而谢霆锋早前也已公开澄清自己并非孩子的父亲。

张栢芝自爆曾多次流产

张栢芝于感情路上或生育路上都十分崎岖，她于14年上内地节目《妈妈咪呀》，当时见到一位参赛者怀孕还坚持要跳舞，她就忍不住大爆：「我生完我大儿子后，我连续流产了4次」。

