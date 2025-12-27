Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新城颁奖礼2025丨林家谦2日后再出歌成就四季圆满 魏浚笙去年已邀歌被怨连慰劳饭都未请 否认为结婚悭钱有喜事一定会公开

影视圈
更新时间：21:40 2025-12-27 HKT
发布时间：21:40 2025-12-27 HKT

林家谦夺「劲爆年度歌手」，全晚共捧3奖是获奖最多歌手之一。家谦被问到是否预料之内时笑指人人都是大羸家，承认今年好圆满，2日后再出新歌就四季圆满。谈到日前做姜涛演唱会嘉宾，家谦形容「姜涛是细少少的friend」，对方就当他是「大少少的friend」，但自己没教育文凭，别叫他老师，做同学较好。

林家谦贺魏浚笙获2.5奖送他「两个半」

魏浚笙获2.5个奖觉得是对团队肯定，至于怎庆祝，在旁的家谦笑言奖他「两个半」。魏浚笙在台上和洪嘉豪拖手唱歌，会否一齐出合唱歌，家谦笑言三个好难搞，可以约出来唱。魏浚笙表示去年已向家谦邀歌，仍未跟家谦庆功，家谦笑言连慰劳饭都未请食，叉烧饭都收货。问魏浚笙是否要为结婚悭钱，他认要悭钱，因下年要出专辑，又指近期被传结婚，其实在认识女友初期已有结婚念头，结婚是两人私隐，如果结婚会公布。至于怎奖励女友，魏浚笙笑言物轻情意重。

