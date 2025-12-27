27岁一线男星惊传孭逾千万巨债  被法院「限制消费」  认经济能力不足无力偿还

27岁大陆男星李宏毅微博拥有1393万人追踪，近来新戏《天书黎明》开播，人气居高不下，但却传出与湖南芒果娱乐爆发合约纠纷，遭北京市朝阳区人民法院发布「限制消费令」，金额高达人民币1118万元，早前他在微博首度发声，表示会「积极推进解决」。

李宏毅和前东家达成赔偿方案

李宏毅在微博发布声明，他表示和前经纪公司合约在2022年就到期，双方展开友好协商并达成赔偿方案，他指出：「多年来一直严格履行约定内容，尚未处理完毕的事项，我也正与相关方积极推进解决。」他强调自己身为演员，一直专注在演艺事业，认真诠释每部作品、塑造每个角色，「恳请大家将目光聚焦于我的表演与创作，而不是我的角色是什么番位，排在哪个位置，不必对早已尘埃落定的过往过度解读、肆意揣测，更不要被网络上的片面舆论带偏节奏」。

李宏毅背债逾千万

他所属工作室同步发声，表示法院已判决李宏毅和前经纪公司湖南芒果娱乐解除经纪合约，且互相承担违约责任，但李宏毅需再支付湖南芒果娱乐1308万元人民币（约5968万元台币），由于金额较高，需要分期支付，但也已经陆续支付部分金额。

李宏毅经济能力不足

针对芒果娱乐提起强制执行，李宏毅工作室证实此事，并指出法院对李宏毅下限制消费令，强调限消令是因为李宏毅经济能力不足，没有能力立刻履行判决款项，并不属于违法犯罪行为，也不属于违背公序良俗的行为，不会影响李宏毅的演艺路。

粉丝心痛李宏毅孭巨债

李宏毅工作虽然不受影响，但粉丝相当心疼他背负巨额债务，「不影响播剧，不影响任何，唯一影响就是李宏毅穷的事情被大家知道了」、「相信李宏毅能度过这段难关」、「支持工作室告造谣抹黑，捍卫李宏毅」。

