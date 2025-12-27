60岁刘嘉玲自爆惊人衰老症状  神情黯然承认：真的年纪大了  同场影后一反应令人惊讶

现年60岁的金像影后刘嘉玲，与影帝梁朝伟结婚多年，一直是演艺圈的模范夫妻，形象高贵优雅。然而，近日她在内地真人骚《一路繁花2》中，罕有地与宁静、张栢芝、刘晓CERRADO等女星聚餐时，大方自爆自己已出现「衰老症状」，情况引发关注。

刘嘉玲：我真的年纪大了

在节目中，刘嘉玲坦言自己最近「老是重复讲我自己的话」，更直认：「我觉得我真的年纪大了。」她生动地描述，有时候从房间走出来想找个东西，一转身就忘了要找什么，必须重新走回原地，才能想起要做的事情。她坦言这种「断片」的情况让她意识到自己年纪渐长，并询问在场嘉宾有没有类似经历。

刘晓庆安慰刘嘉玲

同场的71岁影后刘晓庆听后，就马上提出不同看法，安慰刘嘉玲。她认为这并非年龄问题，而是现代社会资讯爆炸的结果。刘晓庆说：「是因为现在世界上的各种信息太多了，我们的注意力很容易被中断。」她解释，由于每天要记挂的事情太多，例如明天的工作、今天的行程，大脑会自动忽略一些「当时不够重要的东西」，才会出现这种暂时遗忘的情况。

刘晓庆：年龄根本不是问题

刘晓庆更鼓励大家说：「年龄根本不是问题。」她指出，现在的生活水平和医疗条件，与她们父母那个年代完全不同，不能同日而语。她认为刘嘉玲遇到的状况，许多年轻人也会发生，不必过于忧虑。

