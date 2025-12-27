新城颁奖礼2025丨Yumi坚称与刘展霆非情侣依然是A0 为「揽锡照」解画 : 游戏输了被惩罚 怕被公司觉「玩过龙」以后会注意

钟柔美（Yumi）一直被网友称为A0女神，但不时传出她拍《青春本我》时与32岁TVB艺人刘展霆Eden挞着，昨天（26日）有网民发现Yumi在IG限时动态上载了一张被Eden锡面合照，事后已经极速删相。网民估计Yumi将恋情错手曝光。今日（27日）Yumi、姚焯菲(Chantel)及詹天文（Windy)在《新城劲爆颁奖礼2025》上分别夺得「劲爆跃进女歌手金奖」、「劲爆Z世代乐势力女歌手金奖」及「劲爆跃进女歌手铜奖」。

Yumi贴相后被经理人即时追问

三人一起受访时，Yumi被问到有没有多谢Eden? 她称没有，只多谢家人及朋友，他是朋友，与Eden是好朋友相识了一段时间，并表明没有与Eden拍过拖，自己亦没有拍拖，她解释，那张相真的是在圣诞派对上玩游戏输了，被惩罚要贴一张相上网，贴相之后经理人致电给她问过究竟，她说：「我只是玩，是否很大镬！真的没想过大家会放大这件事，以为只是玩游戏，所以即时删掉照片，（以为你官宣拍拖？）没有，只是好朋友没有拍拖，与他早在拍剧集《青春本我》时认识，因为拍剧中与他在剧情有互动，与他同月同日生，这便变成了一个很好的交流题目。」

Yumi称拍拖抱随缘态度

至于被Eden锡面？Yumi表明，这是惩罚，她说：「也有其他男、女锡我的照片也有放上网，也是删掉了。」她称，自己没有被公司闹，因为很清楚自己是一班人开圣诞派对，只惊公司说我玩得过火。」对于拍拖这件事，Yumi 十分清晰，觉得拍拖在这世代没所谓，是一个成长的经历，由于她从未试过拍拖，只是人生的一个过程，所以抱随缘态度，她肯定地说：「我很清楚自己想要些什么，我会工作为主学业为重，拍拖也是正常生活，（不怕影响工作？或会影响脱粉？）没有想太多，顺其自然，当时机来便会来，没法拒绝，也没法预算。」

Chantel锡面要睇人Windy一口拒绝

问她是否能接受比自己年纪大的另一半？Yumi表示，也曾想过这问题，大过自己的也会成熟一点，她说：「如果我有一个伴侣年纪比我大一点，也懂得照顾我，这是基本常识，不过还要看感觉。」对于传出公司有「禁爱令」，但她则没有听过这回事。问到现在有否追求者？Yumi直言，觉得似有又似没有，因为没有人实质她追求，但又跟自己说一定会有追求者。Yumi再次重申，游戏之前大家都有问过她会否介意这些惩罚，但自己较鬼妹仔性格，觉得只是玩游戏没什么，不过为免被公司觉得「玩过龙」，以后会注意及小心点，不希望再有误会发生。而Chantel和Windy被问到可接受锡面这种玩游戏的惩罚？Chantel表示，要看情况，视乎是否自己熟悉的人，而Windy即一口拒绝，因为不喜欢跟人这么亲密，也相信朋友会理解。