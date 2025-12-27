Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

关楚耀开匹克球场馆不忘与前辈拍剧 向胡诺言取生仔经认与太太已准备有小朋友

影视圈
更新时间：18:45 2025-12-27 HKT
发布时间：18:45 2025-12-27 HKT

胡诺言与关楚耀今日（27日）一起出席慈善音乐会，为大埔区送暖，胡诺言坦言希望借着唱歌玩游戏，可以给大埔附近的所有居民多一点欢乐，因为这段时间大家也经历了一些不开心的事情，觉得需要慢慢复原。

关楚耀与陈庭欣参加比赛得亚军

关楚耀指之前跟胡诺言合作过，不过已很久没见面，提到早前开设了匹克球场馆的他现在已变成生意人，他笑言自己正在与汪明荃、蔡少芬、朱茵等人拍新剧《风华背后》，不过他指还有两三日就拍完，能与一众前辈合作自己非常高兴，又指早前与陈庭欣参加了TVB匹克球比赛，更获得亚军。

胡诺言想尝试不同工作

胡诺言就透露最近更家人一起到外地滑雪，返港便开始工作，他坦言因近年少拍剧，所以也想尝试不同的工作，提到可向关楚耀学做生意，他即爆对方刚才跟他讲心底话，关楚耀即表示跟胡诺言倾有关小朋友的话题，因自己跟太太已准备好生小朋友，不过生仔方面就随缘，而胡诺言就坦言一向觉得关楚耀是浪子，没想过他会被太太收复及组织家庭。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
4小时前
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
8小时前
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
10小时前
专家分析长者性需求被忽视。中新社
高龄HIV︱北京8旬翁与保母发生性关系染病 专家：长者性需求被忽视
即时中国
7小时前
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影视圈
9小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
「交通风纪」以牙还牙 辣招对付港铁除鞋翘脚女 网民学到重点：轻轻撩拨
「交通风纪」以牙还牙 辣招对付港铁除鞋翘脚女 网民学到重点：轻轻撩拨｜Juicy叮
时事热话
5小时前
警员到场调查。杨伟亨摄
珍惜生命│31岁男疑被骗走10万意难平 宝达商场平台堕下送院不治
突发
6小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
9小时前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
12小时前