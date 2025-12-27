关楚耀开匹克球场馆不忘与前辈拍剧 向胡诺言取生仔经认与太太已准备有小朋友

胡诺言与关楚耀今日（27日）一起出席慈善音乐会，为大埔区送暖，胡诺言坦言希望借着唱歌玩游戏，可以给大埔附近的所有居民多一点欢乐，因为这段时间大家也经历了一些不开心的事情，觉得需要慢慢复原。

关楚耀与陈庭欣参加比赛得亚军

关楚耀指之前跟胡诺言合作过，不过已很久没见面，提到早前开设了匹克球场馆的他现在已变成生意人，他笑言自己正在与汪明荃、蔡少芬、朱茵等人拍新剧《风华背后》，不过他指还有两三日就拍完，能与一众前辈合作自己非常高兴，又指早前与陈庭欣参加了TVB匹克球比赛，更获得亚军。

胡诺言想尝试不同工作

胡诺言就透露最近更家人一起到外地滑雪，返港便开始工作，他坦言因近年少拍剧，所以也想尝试不同的工作，提到可向关楚耀学做生意，他即爆对方刚才跟他讲心底话，关楚耀即表示跟胡诺言倾有关小朋友的话题，因自己跟太太已准备好生小朋友，不过生仔方面就随缘，而胡诺言就坦言一向觉得关楚耀是浪子，没想过他会被太太收复及组织家庭。