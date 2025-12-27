胡鸿钧不理会「禁爱令」：我比较反叛 吴业坤帮王敏奕拉票问老婆反应即时口窒 恨得「飞跃」奖因下年唔想再飞

胡鸿钧与吴业坤（坤哥）今日（27日）到红磡出席慈善音乐会，《东周刊》日前独家爆出何沛珈和阮浩棕结束两年情，除了因聚少离多之外，TVB执行「禁爱令」，禁止力捧中的花旦与小生将感情事浮面，身为蔡思贝的绯闻男友胡鸿钧就表示冇听过，而坤哥指看报道知道此事，但已婚的他也指没听过。提到胡鸿钧多年来一直跟蔡思贝传绯闻，但从来未有承认，以为他是收到「禁爱令」，胡鸿钧说：「真系唔关事，我觉得如果系公开要认我就会认，我就比较反叛啲。」在旁的坤哥亦表示公司不能阻止胡鸿钧拍拖，更帮口表示如果有「禁爱令」，曾展望与叶蒨文就不能拍拖，因为公司一视同仁，不会双重标准。胡鸿钧认为若禁爱，可能是公司希望年轻艺人先专注在工作上，笑指他没收到是否因为年纪大？他说：「认老呀，都30几，好多新入行嘅朋友见到我哋都叫我哋做前辈，都当之无愧，讲紧年纪，实力就唔讲！」他又谓若是官方的命令，应每个人都收到，但到现在为止自己也没有听过。

坤哥觉得王敏奕值得被人看见

吴业坤最近频频为TVB颁奖礼进行拉票，而且他更出动捆绑式策略帮拍档王敏奕拉票，他坦言拍完《新闻女王》第一季之后，觉得敏奕的演技值得被人看见，可惜她低调，所以便提议投自己票时也要投王敏奕票，但投王敏奕就不一定要投他，在旁的胡鸿钧即反问坤哥的老婆是否知道此事，坤哥即时口窒：「爱子…知嘅知嘅！呢啲叫做无私呀嘛！」坤哥坦言以前只看王敏奕外表，未合作过不会清楚她的人，而合作的时候，对方做足功课之余也会为自己设计不同的事情，认为这样的王敏奕是值得大家知道，坤哥又坦言若有机会也希望跟王敏奕一起得奖，若能得到「飞跃」就完成心愿，更笑指：「唔攞都得，但下年唔好逼我飞，唔系逼，今年做得咁好都攞唔到，下年惊突破唔到！」

胡鸿钧感激做音乐剧机会

胡鸿钧也希望坤哥能够得奖，这样爱子就可以在台下见证他最辉煌的一刻，又表示会将自己的票投给坤哥和王敏奕。提到胡鸿钧之前挑战音乐剧因压力大喊爆，他指现在也感激这一次机会，最初因未试过做，惊自己处理不到会紧张，幸好台前幕后都帮助和包容自己，完成后收到的评价都不俗，是一次很好的经验。