TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅

前港姐冠军、现年32岁的黄嘉雯，因在剧集《下流上车族》中饰演「最强小三」并大骚火辣身材而人气急升。刚于12月7日度过32岁生日的她，整个12月都沉浸在庆生的喜悦中，接连在社交平台(IG)上载多场生日饭局的美照，最引人注目的莫过于一场「火烧蛋糕」的生日饭局，黄嘉雯席间一段意外春光乍泄的影片，使其丰满上围成为网民热议的焦点。

黄嘉雯跟俊男美女庆生

从黄嘉雯分享的相片可见，她的生日饭局一场接一场，有与好姊妹的温馨聚会，亦有充满气氛的派对，每次都收到鲜花和各式精致蛋糕，幸福满泻。不过，最瞩目的一场，是她与两男一女共四人的庆祝晚宴。相中可见，黄嘉雯与两位外型俊朗的男士及一位女友人相谈甚欢，其中一位男士更送上巨型鲜花，可见寿星女备受宠爱。

黄嘉雯意外春光乍泄

该场饭局的亮点，是一个极具心思的「火烧蛋糕」。黄嘉雯特别分享了一段影片，片中她身穿白色西装外套，内搭一件白色低胸上衣，正兴奋地点燃蛋糕表层。随著火焰燃烧，表层慢慢融化，底下竟出现黄嘉雯的靓样照片，设计相当惊喜。

黄嘉雯尽骚丰满上围

由于拍摄角度的问题，镜头在长达30秒的过程中，仿佛正对著黄嘉雯的胸前，使当日身穿低胸衫的黄嘉雯尽骚丰满的性感上围，画面极其火辣。影片后段，黄嘉雯似乎也意识到「春光乍泄」，不经意地将西装外套向中间拉拢，巧妙地遮掩春光。这段影片随即引起网民热烈讨论，不少人赞叹她身材Fit爆，亦有人笑言拍摄者「很懂拍」。

黄嘉雯家底丰厚

2019年港姐冠军黄嘉雯（Carmaeny）一直被指家底丰厚，与家人居住于市值半亿的豪宅，今年9月更爆出她低调荣升马主。至于感情方面，黄嘉雯曾任职于数码市场策划营销工作的瑞士籍男友Matej Tomic分手后，2023年被爆与富二代男友Jordon挞着，二人更经常拍拖外游，甚至已见家长，感情稳定。

