钟嘉欣婚姻雨过天青？与脊医老公Jeremy合体挑战默契 结果令人差异反应超真实

钟嘉欣（Linda）早前完成内地的演唱会后，已经返回加拿大与三个仔女过圣诞。昨日（26日）钟嘉欣在IG贴上与三个仔女玩游戏的短片，今次她的脊医老公Jeremy终于现身，释除了婚变疑云。

钟嘉欣与老公传婚变上微博热搜

钟嘉欣与TVB前高层梁乃鹏侄仔、脊医Jeremy结婚十年，先后诞下大女梁爱晨（Kelly），儿子梁志诚（Jared）和细女梁紫琳（Anika），本来一家人在加拿大生活得幸福满满，但今年11月微博热搜惊见「港媒曝钟嘉欣在加拿大起诉丈夫」并称两人婚变，钟嘉欣曾称「我们的关系越来越Strong」。

钟嘉欣与老公Jeremy尝试情侣挑战

钟嘉欣昨日在IG贴上一段短片，片中看到一家五口坐在圣诞树旁的生活照，接着钟嘉欣将花纸铺在地上，自己再躺在上面，并以花纸包裹着自己，其时三子女冲出来把花纸拆开，4个人在地上揽作一团，原来小朋友最想要的礼物正是妈咪，难怪画面看起来搞笑又可爱。其后钟嘉欣再出po，今次与老公Jeremy齐齐尝试情侣挑战，老公Jeremy捉住钟嘉欣的一只脚，钟嘉欣则单脚弯要腰穿过穿老公的胡臂弯，以360度转一圈平稳落地，不过钟嘉欣与老公的挑战明显失败，差点摔倒，最后两人都笑了起来。

钟嘉欣疑因经常返港工作惹婚变传言

钟嘉欣疑因经常返港工作，以及久未晒出与老公的合照而惹来婚变传言，早前微博曾疯传「港媒曝钟嘉欣在加拿大起诉丈夫」的消息，直指二人婚姻亮起红灯，钟嘉欣其后否认传闻并说：「婚姻关系的每一年都好感恩，好多人都未必能维持，但我们的关系越来越Strong，感情升华，要磨合的地方都磨完，大家都好包容对方，婚姻一定会经历过风浪，有难关才有韧力，才可以一帆风顺。（你们最难是过哪一关？）生完第一个小朋友之后，有了孩子是会令整个世界转变，大家要沟通点去照顾小朋友。」本来今年12月25日是结婚10周年，但钟嘉欣指圣诞节都是一家人过，留待明年2月才会两个人去旅行。

