无穷之路5丨陈贝儿直击中国AI浪潮 助盲人就职发展 分柝运动员动作数据

由无线新闻及资讯部制作，阮小清监制、岑应编审及陈贝儿（Janis）主持、一共十集的《无穷之路V—智行无疆》（以下简称为《无穷之路5》），逢周日晚9点半翡翠台播映。

Janis拜访盲人开发者

明晚一集，Janis直击中国AI浪潮。Janis走访百度自主研发的产业级知识增强大模型「文心大模型」、盲人开发者钟科、上体体育大模型、以及商汤科技的AI互动博物馆。Janis先到北京，看中国AI如何「跑出」，拜访盲人开发者钟科，钟科中学确诊青光眼，视力急速衰退，但他没有放弃，自学程式开发。大学毕业求职屡碰壁，一度改行做按摩师；其后凭工余时间自建游戏平台，日活跃用户突破万人，终被主打共融的软件公司录用为工程师，负责设计网络游戏后端。职场路比常人更难，但AI成为他的「全能助手」。在中国信息无障碍研究会推动下，全球首个面向视障人士的AI编码工具诞生，帮助视障开发者读码、补完、除错，缩短与健视工程师的差距。

Janis参观「上体大模型」

其后，Janis转战上海，走入上海体育大学，直击AI如何助攻精英运动员在国际赛场夺金。上海体育大学与AI公司合作发布了内地第一个体育大模型-上体大模型，Janis更拜访上海体育大学教授刘宇，刘教授介绍「上体大模型」已应用于国家队日常训练，覆盖跳水、游泳、田径、体操、攀岩等项目。以跳水为例，系统能即时回馈空中动作的速度、姿态与技术优缺点；自2022年起为国家跳水队所用，贯穿整个巴黎奥运周期，助国家跳水队包揽跳水项目全部金牌。团队同时研发武术大模型，先以顶尖运动员动作数据建模，形成标准化评估体系；Janis更体验记录动作捕捉。刘教授指，未来的奥运赛场，不仅比拼运动员生理极限，更是「科技与体育的双重较量」。