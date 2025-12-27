Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

无穷之路5丨陈贝儿直击中国AI浪潮 助盲人就职发展 分柝运动员动作数据

影视圈
更新时间：17:15 2025-12-27 HKT
发布时间：17:15 2025-12-27 HKT

由无线新闻及资讯部制作，阮小清监制、岑应编审及陈贝儿（Janis）主持、一共十集的《无穷之路V—智行无疆》（以下简称为《无穷之路5》），逢周日晚9点半翡翠台播映。

Janis拜访盲人开发者

明晚一集，Janis直击中国AI浪潮。Janis走访百度自主研发的产业级知识增强大模型「文心大模型」、盲人开发者钟科、上体体育大模型、以及商汤科技的AI互动博物馆。Janis先到北京，看中国AI如何「跑出」，拜访盲人开发者钟科，钟科中学确诊青光眼，视力急速衰退，但他没有放弃，自学程式开发。大学毕业求职屡碰壁，一度改行做按摩师；其后凭工余时间自建游戏平台，日活跃用户突破万人，终被主打共融的软件公司录用为工程师，负责设计网络游戏后端。职场路比常人更难，但AI成为他的「全能助手」。在中国信息无障碍研究会推动下，全球首个面向视障人士的AI编码工具诞生，帮助视障开发者读码、补完、除错，缩短与健视工程师的差距。

Janis参观「上体大模型」

其后，Janis转战上海，走入上海体育大学，直击AI如何助攻精英运动员在国际赛场夺金。上海体育大学与AI公司合作发布了内地第一个体育大模型-上体大模型，Janis更拜访上海体育大学教授刘宇，刘教授介绍「上体大模型」已应用于国家队日常训练，覆盖跳水、游泳、田径、体操、攀岩等项目。以跳水为例，系统能即时回馈空中动作的速度、姿态与技术优缺点；自2022年起为国家跳水队所用，贯穿整个巴黎奥运周期，助国家跳水队包揽跳水项目全部金牌。团队同时研发武术大模型，先以顶尖运动员动作数据建模，形成标准化评估体系；Janis更体验记录动作捕捉。刘教授指，未来的奥运赛场，不仅比拼运动员生理极限，更是「科技与体育的双重较量」。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
7小时前
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
9小时前
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
3小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
专家分析长者性需求被忽视。中新社
高龄HIV︱北京8旬翁与保母发生性关系染病 专家：长者性需求被忽视
即时中国
6小时前
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影视圈
8小时前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
11小时前
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
02:02
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
10小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
2025-12-26 13:14 HKT
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
8小时前