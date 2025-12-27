TVB新晋花旦为Hermès包包用尽limit 为心头好行匀全澳门 成功入手嗌惊惊兼肉赤

TVB上位花旦陈滢（Jeannie）虽然忙于在澳门拍摄TVB新剧《璀璨之城》，不过到底Shopping是女人的天性，就算工作多忙都会争取时间去Shopping，日前陈滢与好友马天佑拍片开箱，大晒战利品！

陈滢为心头好行匀全澳门

今次陈滢出手相当重，原来是Hermès Birkin 30，开箱前夕陈滢一脸兴奋兼期待，正如马天佑所言：「相信这个橙色盒对大部份人都冇得抗拒。」陈滢为了这个心头好，不惜行匀全澳门4间Hermès店舖。

陈滢用尽信用咭limit成功入手

陈滢称早前趁空档行匀全澳门4间Hermès店舖，本来马天佑提议好友买SHOULDER BIRKIN，但最后陈滢成功入手一个Box皮、银扣的Hermès Birkin 30：「因为啱啱碌卡𠮶阵系一次过碌㗎嘛，我未见过我张卡系碌到呢个limit，好肉赤，我有啲惊。」被誉为「袋霸王」的马天佑大赞这个袋与陈滢相衬：「Box皮制作过程好考功夫，因为个皮Delicate嘅关系，一嘢刮少少，佢就会有痕。」陈滢对新袋当然爱不释手：「好多人都觉得Box皮系好易花㖞，但系我就觉得呢个好有型，好似有性格啲。」据知Box皮炒价高达二、三十万，马天佑称：「有一段时间Box皮系绝咗版，我唔知系咪因为佢揾唔到好靓嘅Box皮定点样，喺二手市场，Box皮都系贵过其他皮，当然𠮶啲特殊皮唔计啦。」

陈滢家境富裕独居逾3000万豪宅

陈滢的亲生爸爸在她出生前已因脑瘤离世，后来妈妈改嫁陈姓商人故改名。陈滢小时候被妈妈她送往加拿大与婆婆居住，毕业后回流返港并加入娱乐圈，有指陈滢的继父在内地从事房地产生意，有商场大王之称，在广州有一幢6层楼高的商场，富家女的陈滢在2017年被爆出搬入价值3,ooo万的九龙汇翔道8号The Austin，享受独居女生的生活，陈滢在2019年首次在加拿大置业，花光四年积蓄付七位数字作首期，买楼送给外婆，以报答她牺牲了私人时间及自由养她的恩情。

