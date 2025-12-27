Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Edan一早知小仪结婚：同佢哋食过饭 变成「前夫」给予二人空间 赞「情敌」靓仔又温柔

影视圈
更新时间：00:15 2025-12-27 HKT
发布时间：00:15 2025-12-27 HKT

Edan(吕爵安）今晚（26日）到中环出席啤酒宣传活动，对于头号雀屎（粉丝暱称）阮小仪（小仪）刚刚宣布结婚，他表示一早已经知道此事，并先恭喜小仪进入人生另一阶段，他笑言：「我变成前夫，好替她开心，作为前夫，她事前也有通知我，也要问准我，哈哈！她完成婚礼后即时通知我。」

最重要是锡小仪

Edan说之前已经跟小仪和她的老公吃过饭，对于这位情敌，当时已经感到很大危机，但他好好，也很放心，Edan指小仪老公是圈外人，问他觉得这位情敌如何？Edan说：「靓仔、玉树临风、温柔体贴，最重要是锡小仪，真的替他们开心。」由于来得太突然，Edan还未想到送什么礼物给小仪，在细想下他说：「送给他们最好的礼物是，我这位前夫不要再打扰他们二人，给予他们空间，不要打扰这位前妻，（你会否也跟她分享感情事？）有机会一定分享，（机会来了可以分享？）未有机会，（日后婚前可会带另一半给小仪过目？）要问问她的正印会不会再让我与小仪接触，可能已经下令不可以再与我这位前夫接触，要尊重她现在的老公，（可会与小仪分享现在的感情状况？）没有谈及这些事情。」

Edan赞姜涛处理得好

问到早前姜涛在演唱会上遇到突发事件，停电8分钟令音响停顿，问他觉得姜涛处理得怎样？Edan大赞姜涛处理一流，突发情况处理得很好，觉得他很叻仔，他说：「第一次听到这情况，（换转是你会否很惊？）好在这是我们的演唱会，在场的都是我们的粉丝，就算发生停电或音响有问题，我们也可以交流而不会有太大问题，但若然在一些大舞台，例如音乐节活动，便会紧张一些，自己演唱会就像在自己的家，便不会那么紧张，（你会处理得好过他吗？）黐线，这些事没有说处理得好不好，我也试过遇上这情况，试过耳机没有声、钢琴没有声，这就是意外突发情况，就是现场演出的得意地方，就只有那一场才有那件事，就是那一场的粉丝才可以与姜涛相处多15分钟，有特别的回忆。」

暂没收到赶往叱咤安排

早前陈志云曾表示，MIRROR 有几位成员完成演出后会赶往出席叱咤颁奖礼？Edan表示，暂时没有收到这安排，问他可知道其他成员是否会赶往颁奖礼？他说：「1月1日也在澳门演出直到很夜，未必有这可能。」此外，Edan开心表示，这个圣诞有假放，与几位台湾健身组成员开枱打麻雀，最后Edan从后赶上反胜。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
13小时前
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
7小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
前富贵港姐庞卓欣宣布结婚 雪地晒巨型椭圆钻戒劲抢fo 与死敌麦明诗由女拔斗到选美屡传不和
前富贵港姐庞卓欣宣布结婚 雪地晒巨型椭圆钻戒劲抢fo 与死敌麦明诗由女拔斗到选美屡传不和
影视圈
6小时前
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
10小时前
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
旅游
7小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
宏福苑五级火一个月｜市民献花悼念「冀灾民走出黑暗」 广福商场陷寒冬
01:09
宏福苑五级火一个月｜市民献花悼念「冀灾民走出黑暗」 广福商场陷寒冬
突发
5小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
5小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
12小时前