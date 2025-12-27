Edan一早知小仪结婚：同佢哋食过饭 变成「前夫」给予二人空间 赞「情敌」靓仔又温柔

Edan(吕爵安）今晚（26日）到中环出席啤酒宣传活动，对于头号雀屎（粉丝暱称）阮小仪（小仪）刚刚宣布结婚，他表示一早已经知道此事，并先恭喜小仪进入人生另一阶段，他笑言：「我变成前夫，好替她开心，作为前夫，她事前也有通知我，也要问准我，哈哈！她完成婚礼后即时通知我。」

最重要是锡小仪

Edan说之前已经跟小仪和她的老公吃过饭，对于这位情敌，当时已经感到很大危机，但他好好，也很放心，Edan指小仪老公是圈外人，问他觉得这位情敌如何？Edan说：「靓仔、玉树临风、温柔体贴，最重要是锡小仪，真的替他们开心。」由于来得太突然，Edan还未想到送什么礼物给小仪，在细想下他说：「送给他们最好的礼物是，我这位前夫不要再打扰他们二人，给予他们空间，不要打扰这位前妻，（你会否也跟她分享感情事？）有机会一定分享，（机会来了可以分享？）未有机会，（日后婚前可会带另一半给小仪过目？）要问问她的正印会不会再让我与小仪接触，可能已经下令不可以再与我这位前夫接触，要尊重她现在的老公，（可会与小仪分享现在的感情状况？）没有谈及这些事情。」

Edan赞姜涛处理得好

问到早前姜涛在演唱会上遇到突发事件，停电8分钟令音响停顿，问他觉得姜涛处理得怎样？Edan大赞姜涛处理一流，突发情况处理得很好，觉得他很叻仔，他说：「第一次听到这情况，（换转是你会否很惊？）好在这是我们的演唱会，在场的都是我们的粉丝，就算发生停电或音响有问题，我们也可以交流而不会有太大问题，但若然在一些大舞台，例如音乐节活动，便会紧张一些，自己演唱会就像在自己的家，便不会那么紧张，（你会处理得好过他吗？）黐线，这些事没有说处理得好不好，我也试过遇上这情况，试过耳机没有声、钢琴没有声，这就是意外突发情况，就是现场演出的得意地方，就只有那一场才有那件事，就是那一场的粉丝才可以与姜涛相处多15分钟，有特别的回忆。」

暂没收到赶往叱咤安排

早前陈志云曾表示，MIRROR 有几位成员完成演出后会赶往出席叱咤颁奖礼？Edan表示，暂时没有收到这安排，问他可知道其他成员是否会赶往颁奖礼？他说：「1月1日也在澳门演出直到很夜，未必有这可能。」此外，Edan开心表示，这个圣诞有假放，与几位台湾健身组成员开枱打麻雀，最后Edan从后赶上反胜。