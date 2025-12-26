戴祖仪被提名6次「飞跃」表明恨攞奖 与钟柔美拍剧未见有男友接送 赞刘展霆勤力上心送上祝福

戴祖仪于《万千星辉颁奖典礼2025》入围「最佳电视歌曲」、「飞跃进步女艺员」及「最佳女主持」十强，今日（26日）她到铜锣湾街头为奖项拉票，并带同宣传单张与曲奇送给途人。

戴祖仪预告颁奖礼战衣性感

昨日是圣诞节，戴祖仪指与朋友开派对打麻雀过节，她指赛果由输变赢是好兆头，不过最后赢得的几百元就用来买圣诞礼物。戴祖仪指为了拉票，造了很多应援物，前后已拉票五次，已经派完，而她也直认恨攞奖，因为对今年成绩满意，希望能够得到回馈，无论是《刑侦12》中的角色或自己创作的歌曲《女神恋爱脑》，大家的反应都是支持及觉得她有进步：「《刑侦12》嘅角色同我平时嘅性格系大相迳庭，所以可以演绎呢个角色然后得到赞赏，都系好值得感恩。」提到她已提名6次「飞跃」，戴祖仪笑言有「对手」指她的易拉架指没有写年份，下年可重用，问到是否叫她让路？戴祖仪笑言：「希望系搞笑啦！（系咪最想攞「飞跃」？）系呀，不过歌曲都想攞，因为咁多年来歌嘅作品始终唔系咁多，难得有首歌自己写可以入到「最佳电视歌曲」，都觉得今年呢个成绩表系满意。」而戴祖仪预告颁奖礼当晚战衣会性感：「心口比较凉爽，健康凉！」

戴祖仪笑言被问感情一定叫分手

另外，钟柔美在社交网站误发被Super Tiger成员刘展霆（Eden）从后揽实兼亲吻短片，与她一起拍《非常日志II》的戴祖仪知道后即「Oh」了一声，她指早前两人经常见面，问到Yumi是否有男友接收工？她表示没有，因为机场远，所以通常是揸车或跟公司车，而Yumi也因为要返学，所以每次都很频扑，至于对方是否有跟她倾感情问题？戴祖仪笑言没有：「我谂所有人都唔会同我倾，因为我一律建议分手。（见过Eden？）之前喺《不可能任务》见过，佢都系一个非常勤力上心嘅男生，（佢哋衬唔衬？）我觉得而家呢个时代恋爱系自由，自己嘅选择，所以自己选择咗就最好嘅！」戴祖仪又指自己没有Yumi的私人IG，不过就送上祝福。