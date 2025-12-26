Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

戴祖仪被提名6次「飞跃」表明恨攞奖 与钟柔美拍剧未见有男友接送 赞刘展霆勤力上心送上祝福

影视圈
更新时间：22:15 2025-12-26 HKT
发布时间：22:15 2025-12-26 HKT

戴祖仪于《万千星辉颁奖典礼2025》入围「最佳电视歌曲」、「飞跃进步女艺员」及「最佳女主持」十强，今日（26日）她到铜锣湾街头为奖项拉票，并带同宣传单张与曲奇送给途人。

戴祖仪预告颁奖礼战衣性感

昨日是圣诞节，戴祖仪指与朋友开派对打麻雀过节，她指赛果由输变赢是好兆头，不过最后赢得的几百元就用来买圣诞礼物。戴祖仪指为了拉票，造了很多应援物，前后已拉票五次，已经派完，而她也直认恨攞奖，因为对今年成绩满意，希望能够得到回馈，无论是《刑侦12》中的角色或自己创作的歌曲《女神恋爱脑》，大家的反应都是支持及觉得她有进步：「《刑侦12》嘅角色同我平时嘅性格系大相迳庭，所以可以演绎呢个角色然后得到赞赏，都系好值得感恩。」提到她已提名6次「飞跃」，戴祖仪笑言有「对手」指她的易拉架指没有写年份，下年可重用，问到是否叫她让路？戴祖仪笑言：「希望系搞笑啦！（系咪最想攞「飞跃」？）系呀，不过歌曲都想攞，因为咁多年来歌嘅作品始终唔系咁多，难得有首歌自己写可以入到「最佳电视歌曲」，都觉得今年呢个成绩表系满意。」而戴祖仪预告颁奖礼当晚战衣会性感：「心口比较凉爽，健康凉！」

戴祖仪笑言被问感情一定叫分手

另外，钟柔美在社交网站误发被Super Tiger成员刘展霆（Eden）从后揽实兼亲吻短片，与她一起拍《非常日志II》的戴祖仪知道后即「Oh」了一声，她指早前两人经常见面，问到Yumi是否有男友接收工？她表示没有，因为机场远，所以通常是揸车或跟公司车，而Yumi也因为要返学，所以每次都很频扑，至于对方是否有跟她倾感情问题？戴祖仪笑言没有：「我谂所有人都唔会同我倾，因为我一律建议分手。（见过Eden？）之前喺《不可能任务》见过，佢都系一个非常勤力上心嘅男生，（佢哋衬唔衬？）我觉得而家呢个时代恋爱系自由，自己嘅选择，所以自己选择咗就最好嘅！」戴祖仪又指自己没有Yumi的私人IG，不过就送上祝福。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
11小时前
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
5小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
8小时前
香港大妈丑出日本 等位食烧蚝挫20分钟指甲 做一动作甲粉四飞 网民轰核突：影衰晒
香港大妈丑出日本 等位食烧蚝挫20分钟指甲 做一动作甲粉四飞 网民轰核突：影衰晒｜Juicy叮
时事热话
8小时前
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
2025-12-25 15:50 HKT
连锁包点店攻占下午茶！炒面/点心/小食/蒸包+甜品$17起 全线分店有售
连锁包点店攻占下午茶！炒面/点心/小食/蒸包+甜品$17起 全线分店有售
饮食
9小时前
前富贵港姐庞卓欣宣布结婚 雪地晒巨型椭圆钻戒劲抢fo 与死敌麦明诗由女拔斗到选美屡传不和
前富贵港姐庞卓欣宣布结婚 雪地晒巨型椭圆钻戒劲抢fo 与死敌麦明诗由女拔斗到选美屡传不和
影视圈
4小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
宏福苑五级火｜消防6工协会严厉谴责「冼国林」不实言论：侮辱专业、打击团队、误导公众
宏福苑五级火｜消防6工协会严厉谴责「冼国林」不实言论：侮辱专业、打击团队、误导公众
突发
2025-12-25 18:38 HKT