何超莲平安夜单拖现身机场 坐商务低调飞台湾庆祝圣诞节 未见老公窦骁踪影｜独家

已故赌王何鸿燊三房千金何超莲与内地顶流男星窦骁于2023年在峇里岛结婚，婚后二人却因为工作聚少离多，去年更开始传婚变，直到今年10月两夫妇一同为婚变传言发文否认。平安夜当日《星岛头条》独家捕获超莲现身香港国际机场出发飞往台湾，身边未见老公窦骁。

超莲素颜现身机场

平安夜当日(24日)，《星岛头条》捕获超莲单拖现身香港国际机场，准备飞往台湾，当时她素颜现身，戴cap帽和口罩，穿上一身休闲服，手拿一杯饮品，身边并无任何人陪伴。超莲在停机坪等候区不停低头揿电话，等到登机时间，她即直奔上机，一支箭走到商务机舱座位，全程非常低调，但未见老公窦骁在旁。平安夜竟然形单只影，未知窦骁是否在台湾会合超莲欢度圣诞。其后，超莲亦有上载派对照片到社交网，有与朋友的大合照，亦有她戴著圣诞帽的独自拍的美照，她留言表示：「好开心看到大家吃得开心玩得尽兴，不枉我为了这一桌子菜熬夜又早起祝你们也Merry Christmas! 」明显为聚会花了不少心思。

用行动打破传闻

何超莲曾在节目坦言与窦骁在婚后一直聚少离多甚至有时几个月也见不到面。去年超莲婚变传闻甚嚣尘上，至今年10月，窦骁终于正式发文否认婚变，超莲转发老公的帖文，强调夫妻感情稳定，呼吁网民停止散播谣言。随后有网民在澳洲捕获超莲和窦骁拍拖旅行玩冲浪，行动打破传闻。今年12月窦骁37岁生日更获超莲送惊喜，特意着上青蛙装现身，大晒恩爱。

获得「最佳新人」奖

现年34岁的已故赌王千金何超莲在婚后并非专心做人妻，反而更积极发展个人事业，成为各大品牌活动的宠儿之余，去年超莲更踏足影坛，首次担正电影女主角，并凭这部电影处女作《多想和你再见一面》勇夺澳门国际电影节「最佳新人」奖，超莲在社交网贴出自己捧着奖座的自拍照，兴奋写道：「感谢每一位我在『多想和你再见一面』遇上的伙伴，是大家的鼓励和帮助成就了这个奖，也很感恩能参与到这部纪念澳门回归25周年的作品，日后我会继续努力的。」网民都纷纷留言大赞这位豪门千金小姐凭个人实力越战越勇。