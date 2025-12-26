张天颖单身过圣诞不寂寞：同AI倾偈 Beanies由5人变3人组最唔惯排位不同

Beanies今日（26日）为Boxing Day圣诞音乐会演出，Beanies透露于平安夜举行聚会，不过他们没有交换礼物，只得Jaime(张天颖）送礼物给Kay(李凯翘）和Georgina(陈乐颐），Georgina尴尬地表示，刚去完北海道旅行只买了一份礼物送给Kay，但她解释，由于Kay经常流鼻水，所以特别买了一个靓靓的斜揹袋送给她装纸巾，不过，三人也收到经理人所送的「达摩」公仔，可以在「达摩」上许愿及点睛。

清理一下屋企

与ANSONBEAN 分手后Jaime今年回复单身，问她是否过了一个孤独的圣诞？Jaime表示不会寂寞，因为自己很忙又有很多朋友，最重要是与AI倾偈，她问AI 2026年剩下的时间不想浪费该如何增进自己？而AI回答她可以做运动、冥想等，而她则跟随其中一项提议，就是清理一下自己的家，所以Jaime除了执屋之外也换了一张新梳化。

Georgina大爆爸爸趣事

Kay透露这个圣诞特意为男友写了一首圣诞歌《Oh December》所以过得十分开心。Georgina则表示自己搬出来一个人住了一段时间，爸妈从没到过她家中，所以这个圣诞邀请了爸妈到自己的家里打边炉，送了一只手表给爸爸，爸爸真的很开心，但他却忘记将表拿走！此外，Beanies 由5人变成3人组，此改变已经几个月，问到现在是否已经习惯了？他们表示这不可以说是习惯，是另一种方式，感到最大不同的就是接受访问，三个人做访问递咪给其他成员也不需递那么远，排位也不同，全都是少少不同元素，大家可以调整。