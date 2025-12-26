周吉佩自爆知「企鹅人」真身：打死都唔讲 盼有机会一同合作

周吉佩（吉吉）、罗启豪、Beanies及IdG Bubbles今日（26日）到愉景湾为Boxing Day圣诞音乐会演出。吉吉一家四口早前到泰国旅行时，到郑王庙穿上泰服影了一辑靓相，被网民激赞似「王子、公主」。吉吉指出，一直有一个习惯，去到每个地方旅行总会影一辑相，这次被外界赞照片靓，其实是他事前花时间拣选的一间摄影公司，该摄影公司拍出来的效果很好，每次旅行这做法可以为小朋友做一个纪念，之前已经在日本、韩国及北京等地影了不同的相，迟些更想影多些民族照片，尤其是苗族，就算香港也想试试影一辑旗袍中国风照片。

孖魏嘉信、支喾仪开圣诞派对

问他这次到泰国可有害怕危险？吉吉没有半点害怕，又透露之前已咨询过住在泰国的罗敏庄，对方表示住在当地女儿返学也没有问题十分安全，他笑言：「我们很安全地回来了。哈哈！」这个圣诞节吉吉相约了几位有家室的《中年好声音》好友魏嘉信及支喾仪一起开圣诞派对和交换礼物，由于刚推出了新歌，所以吉吉要求《中年好声音》各成员帮他，每人录一句新歌给他，之后吉吉再集合起来制作特别版用作宣传。



「企鹅人」有机会胜出

此外，《中年好声音4》新加入《艺人赛区》，吉吉表示，自己当然有留意，而且知道参赛艺人身份是谁，但他表明绝对不会透露半点。问他是否已知道「企鹅人」真实身份？他笑称，当然知道，单看他的外型已知道是谁，而且与对方十分熟。他透露这个比赛举行前，公司同事们也问他是否应该参加及有什么策略，吉吉也有分享自己的意见给他们。他说：「我要说给『企鹅人』知道，他这次没有拣错去参赛，他很唱得，他有问过我，但打死我也不会讲他是谁，（觉得『企鹅人』是否有机会胜出？）他真的很有机会胜出，与他吃饭时经常跟他说，你那么劲，我一直在等你把声，一直很想与他合作，今次是一个好机会，我撑你！『企鹅人』。」