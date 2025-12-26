77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘

日本人气编剧、有「狗血剧女王」之称的内馆牧子于本月17日因急性左心衰竭在东京一家医院病逝，享寿77岁。令人震惊的是，此消息在封锁9日后，直到26日才向外界公开，引起业界与剧迷的广泛关注。

内馆牧子后事低调

根据日本媒体报导，内馆牧子的葬礼已在近日由近亲参与下低调举行，并由她的亲弟弟担任丧主。这位传奇编剧的离世，象征著一个时代的结束。

内馆牧子本为上班族

内馆牧子的一生充满传奇色彩。她毕业于武藏野美术大学，曾是三菱重工业的一名普通上班族。热爱相扑的她，一度立志成为相扑记者但未能如愿，甚至还担任过横纲审议委员会的成员。后来，她的人生迎来转捩点，在参加新人编剧比赛后毅然辞职，从此全心投入剧本创作，开启了她的辉煌编剧生涯。

内馆牧子剧本尺度惊人

内馆牧子在90年代的电视剧界掀起巨大波澜，她尤其擅长描写充满爱恨纠葛的「爱憎剧」（俗称「狗血剧」），其剧本异常吸引，不仅创下高收视，更成为社会现象。她笔下的故事总是挑战观众的道德底线，并成功吸引了多位一线女星为其献出破格演出，挑战接近18禁的剧情，创造了无数经典场面，当中包括永作博美主演的《周末婚》，描述妻子为避免婚姻变质，提议只在周末过婚姻生活，逼近成人尺度的剧情引发热议；藤原纪香主演的《再见旧情人》，讲述女主角重逢已婚的前男友，陷入不伦之恋的挣扎；稻森泉主演的《年下之男》，描写相差8岁的姐弟恋，因禁忌的诱惑而产生爱情。

内馆牧子终年77岁

近年，随著年龄增长，她将目光转向老年生活，创作出如《结束的人》、《反正很快就会死》等多部描写老去的小说，同样获得广大回响，并被改编成影视作品。内馆牧子用她的一生，为观众留下了无数难忘的故事。

