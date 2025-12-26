Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB咪神白云超澎湃上围迫爆圣诞衫  「御用傻仔」 吓到惊讶擘大口  「金牌司仪」笑吟吟

影视圈
更新时间：21:00 2025-12-26 HKT
发布时间：21:00 2025-12-26 HKT

现年37岁、有「TVB咪神」之称的前艺人白云，向来以其丰满的魔鬼身材自豪，亦从不吝啬在社交平台大派福利。近日她出席星光熠熠的圣诞派对，一身精心打扮的火红「战衣」再次成为全场焦点，让同场的男艺人也招架不住！

白云超丰满上围撑爆圣诞衫

从照片可见，白云当晚选择了一条极具节日气氛的红色连身短裙。裙子的设计极为大胆，超低胸的平口剪裁，将她引以为傲的骄人上围展露无遗。胸前更有独特的绑绳设计，交错的线条呈现出多个「窿窿」的镂空效果，性感指数破表。裙摆极短，配上一双野性的黑色渔网丝袜，完美突显其修长美腿，外面则罩上一件纯白色的毛毛外套，在火辣中增添了一丝冬日柔情。

戴耀明见白云O晒嘴

是次圣诞聚会场面热闹，犹如TVB艺人叙旧大会，出席者众星云集，包括龚慈恩、鲁振顺、李龙基等，而有「TVB御用傻仔」之称的戴耀明和「大王」安德尊与白云的合照，更是趣味十足。在一张自拍照中，戴耀明看到白云的性感打扮后，反应极为夸张，他瞪大双眼、张开大口，摆出一个「O嘴」的惊讶表情，喜感十足。而白云与安德尊的合照中，安德尊则笑得非常灿烂，双眼瞇成一线，「见牙唔见眼」，尽显其兴奋和喜悦之情，场面相当有趣。白云的性感魅力，无疑为这个圣诞派对带来了最热闹话话题。

