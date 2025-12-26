姚焯菲帮钟柔美拍拖解画？一原因致「揽啜片」曝光 谈TVB禁爱令6字总结李立仁绯闻

最近东周刊独家爆出何沛珈和阮浩棕结束两年情，除了因聚少离多之外，TVB执行「禁爱令」，禁止力捧中的花旦与小生将感情事浮面。不过近日钟柔美（Yumi）疑似错手在Ig Story po出与刘展霆锡锡照片，令恋情曝光。

姚焯菲指钟柔美只是玩游戏？

身为Yumi好友的姚焯菲（Chantel）和张驰豪今日（26日）出席工展会活动，谈到Chantel是否未有跟Yumi一起参加圣诞派对？她表示跟家人渡过。提到可有见过Yumi绯闻男友刘展霆，Chantel笑言叫记者冷静少少，以她所知Yumi跟一大班朋友当时参与圣诞派对，提到Yumi分享锡面相后秒删，Chantel表示知道他们只是玩游戏，甚至Tag了她，亦无理解发生何事，因为自己好早睡觉。

姚焯菲指钟柔美刘展霆只是朋友

问到若然玩游戏被惩罚要锡面可会接受？Chantel笑言视乎对象。对于Yumi可有跟她分享感情事，Chantel指刚从美国回港数天，未有谈及什么。谈到yumi跟刘展霆是否在演出《青春本我》擦出火花，她表示当时一起拍剧也好老友。当追问可觉两人合衬，Chantel表示在自己脑海中两人一直是朋友。

姚焯菲6字总结李立仁绯闻

Chantel对于跟李克勤的长子李立仁（Ryan）同于美国的纽约大学升学，二人更传出恋情。Chantel笑说：「呢个真系唔得，我哋太熟啦！佢成日笑我老，我只系大佢两年。（介意姊弟恋？）我同佢都介意，所以我哋无考虑过。」提到她跟Ryan拖手拍片，她强调只是握手并到拖手，父母对这单绯闻觉得是天大笑话，李克勤亦没有问到有关绯闻，又指跟Ryan只可以做朋友，因为大家讲太多要落地狱的笑话。

姚焯菲谈TVB「禁爱令」

提到TVB执行「禁爱令」，Chantel表示未有听闻过，公司亦未有提及。问到她将来拍拖会否公开，她表示不能为未来的自己讲说话，至于会否勇敢公开恋情，则表示到时睇情况。问到可觉Yumi挑战公司的「禁爱令」，她笑笑口表示不知道，但二人若然真的拍拖好惊讶，因为幻想中的他们是朋友。问到可会祝福Yumi，她表示会支持对方任何选择。

姚焯菲冇去过李克勤屋企

谈到美国读书生活，Chantel表示感觉好热血，大家也是喜欢音乐会交流，气氛十分好。谈到李克勤开口叫Ryan与Chantel在美国读书要互相照应，她说：「下！佢照顾我？不过佢认路好叻，我就好差。」她更透露Ryan圣诞节已回港，但并非一齐返来，对方比她早返，又指未约李克勤饮茶，也未曾到过对方家中作客。

姚焯菲后台探炎明熹

提到她在平安夜出席好友炎明熹个人演唱会，对方在台上落泪。Chantel表示曾到后台探访；知道对方好感触，因为GiGi忙于拍照未有时间倾计。提到Chantel、Yumi与Windy（詹天文）将会在佛山开骚，Chantel表示还未邀请GiGi睇骚。至于早前Windy在网上因大埔宏福苑事件失言，Chantel坦言自己紧张也会失言，所以要小心。

张驰豪：Po相之前要谂清楚

同场出席的张驰豪，谈到可有恭喜Yumi拍拖，他表示只是揣测，以自己所知当时他们一班人玩「Truth or Dare」游戏，但不知对方在社交网秒删相片，可能事后觉得令大家有揣测。谈到他可接受玩游戏锡面，他笑言自己年纪比较大好少参与派对，晚上12时就睡觉，又认为Po相之前要谂清楚。谈到可会庆幸无份参与派对，他表示休息好重要。对于TVB执行「禁爱令」，他说：「有咩？有呢样嘢咩！不过做呢行都听过有人讲。」

张驰豪：公开恋情好处多

谈到将来拍拖会否公开恋情，他坦言觉得拍拖要睇时机，认识一定程度才公开，但公开好处会更多，可以去行街。问到是否很羡慕曾展望与叶蒨文，他笑言自己不会放闪，并会做正常人做的事，例如：陈豪夫妇，大家都喜欢。谈到可会鼓励Yumi公开恋情，他笑言不知道有无恋情，公开恋情不到自己话事。

张驰豪：「星梦」成员都好衬

问到可觉两人合衬，他指所有「星梦传奇」成员都好衬，因为出现好多萤幕CP。谈到Yumi跟刘展霆是锡面相，当张驰豪睇相片时皱眉头，睇完一轮后，解释指他们一班人老友的程度不是太激，大家玩游戏要够老友先玩得放，又指Yumi不好的地方，就是今次po相之前未考虑清楚。

