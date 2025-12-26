丁子朗圣诞节铜锣湾大暴走 为「男配角」拉票作最后冲刺

丁子朗凭剧集《侠医》中邓世铿一角的精湛演技，成功入围今年《万千星辉颁奖典礼2025》的「最佳男配角」最后十强。昨日（25日）适逢圣诞佳节，丁子朗惊喜现身铜锣湾闹市，近距离向市民拉票，吸引大批粉丝及路人围观，场面热闹非凡。

丁子朗与支持者见面兼派礼物

为了增加声势，昨日现场更设有丁子朗的应援车，车身不停播着他在《侠医》中的片段，他更在铜锣湾街头与支持者见面及大派礼物，连路过的叔叔都大赞他「靓仔」。丁子朗感性表示，能够凭「邓世铿」一角获得大众认同已是极大鼓舞，希望趁著节日亲自答谢观众的支持，于是决定「落区」与大家见面。

丁子朗在《侠医》中突破以往形象，诠释角色内心的挣扎与情感戏，深受剧迷好评。不少现场市民表示，会将手中的一票投给这位努力的演员，期待他在颁奖典礼上能旗开得胜。