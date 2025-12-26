吴业坤、黄庭锋赶场拉票冲刺 盼双双夺「飞跃进步男艺员」
更新时间：15:47 2025-12-26 HKT
发布时间：15:47 2025-12-26 HKT
发布时间：15:47 2025-12-26 HKT
吴业坤与黄庭锋近日积极为《万千星辉颁奖典礼2025》展开拉票活动，两人希望一同获得「飞跃进步男艺员」大奖。昨日行程紧凑，他们先前往工展会进行快闪活动，现场派发杨枝甘露与市民互动，随后登上宣传车争取支持。前日则返回电视城，向同事派发鲍鱼及汤包，在寒冷天气中送上温暖。
吴业坤、黄庭锋即席创作拉票歌曲
拉票高潮出现在TVB饭堂午饭时间，吴业坤手持结他，与黄庭锋即席创作拉票歌曲，在饭堂内献唱，希望以音乐打动同事。两人异口同声表示：「见到咁多公司同事，投票信心大咗好多，最希望两人双双登上颁奖台获得『飞跃进步男艺员』大奖！」吴业坤入围「飞跃进步男艺员」、「最佳男配角」和「最佳电视歌曲」十强，他表示：「希望可以在电视上拿到一个奖项，甚么奖都不要紧。今日我们出来拉票，是互相支持，而且曾经有一年出现双飞跃得主，如果今年也是这样就皆大欢喜。」被问及对哪项提名较有信心时，吴业坤说：「我在歌曲方面比较有信心，觉得《金式森林》这首歌很好听，私心希望这首歌能够得奖。」黄庭锋今年则第六次入围「飞跃进步男艺员」，他坦言：「每年都有信心角逐，但今年作品较多，如首次担任男主角的《富贵千团》，还有《麻雀乐团》与《巨塔之后》中很有发挥的角色，所以很希望得奖。」
最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
2025-12-25 14:33 HKT
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
2025-12-25 15:50 HKT
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
2025-12-25 14:14 HKT
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
2025-12-25 12:03 HKT
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
2025-12-25 11:30 HKT
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
2025-12-25 15:37 HKT