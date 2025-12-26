张兆辉荣获「金莲花优秀男演员奖」 凭《空心人》连夺中外两大奖项 谈未来目标：不断带给观众新鲜感

第17届澳门国际电影节暨第16届澳门国际电视节，日前于澳门美高梅圆满举行，颁奖典礼星光熠熠，现场云集章子怡、黄轩、葛优、谢天华、曹斐然、何超莲等重量级嘉宾。上月刚凭《空心人》在温哥华华语电影节荣获「最佳男主角」的张兆辉，再度传来捷报，于本届电影节荣获「金莲花优秀男演员奖」！辉哥凭借彭发导演执导的惊栗片《空心人》再下一城，演技备受肯定。

已做好退休计划

辉哥接受访问时难掩喜悦之情：「非常开心，亦相当惊喜，衷心感谢观众对《空心人》的支持与认可。」被问到接连夺奖会如何庆祝，辉哥笑言：「方式很简单，先静静在家冥想，回味拍摄时的点滴，已觉得十分满足。当然，也会和家人一起吃顿饭、举杯分享喜悦。」谈及未来目标，他坦然表示：「已经做好退休计划，这几年只想尽力做到最好，遇到好角色就用心演绎，希望这几年不断带给观众新鲜感，也给自己一些将来回忆。」提到拍摄《空心人》时的挑战，辉哥坦言困难不少：「幸好彭发导演在开拍前与我们深入沟通角色要求，让演出时的难度降至最低，更能全情投入每场戏，即使戏中情绪沉重、令人心碎，当你达到导演的要求，事后回想，仍会感到享受。」

两父女合作默契十足

至于如何抽离阴郁角色，辉哥透露：「拍摄完大约一个多月，静下来时仍会浮现戏中的不开心片段。我会主动找朋友聊天或出门跑步，不让自己沉溺在戏里，慢慢就能抽离。」而圣诞与新年将至，辉哥表示节日期间仍需工作，参与跨年活动，期待之后能稍作休息，并祝愿大家过一个愉快圣诞，迎接新一年。另外，在英国读书的𡥧女张卓姿趁圣诞假期返港陪伴家人，更两度担任辉哥的助手，分别现身南沙音乐会及澳门电影节。两父女合作默契十足，更有粉丝在现场认出张卓姿，偷拍照片上传分享，可见她尚未正式入行，已吸引不少关注目光。



