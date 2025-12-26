Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《SBS歌谣大战》首尔举行 Winter @aespa行红地毯被fans杯葛 铉辰@Stray Kids演出时耳环掉落队友帮忙揾

影视圈
更新时间：15:15 2025-12-26 HKT
发布时间：15:15 2025-12-26 HKT

韩国年度音乐盛事《SBS歌谣大战》昨日在首尔举行，星光熠熠，阵容包括人气男团Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE及NCT WISH，以及人气女团aespa、IVE、LE SSERAFIM、BABYMONSTER、MEOVV等，合共36组演出。近日传出与男团BTS成员Jungkook有相同情侣纹身的aespa成员Winter，刻意用「化妆」遮盖住右手臂上的情侣纹身，上周五她出席《KBS歌谣大祝祭》时，先是戴起长手套遮住右手臂，翌日她再现身Melon Music Awards（MMA）时，就以化妆遮去纹身，不过仍未能解除fans的愤怒。

耳环成功被Felix找回

昨日，Winter现身《SBS歌谣大战》红地毯向fans打招呼说「大家好，我们是aespa，圣诞快乐」后，现场非常安静抵制，几乎没有任何尖叫声回应，接着发言的NingNing与Giselle，一开口全场立刻大声尖叫，形成强烈对比，Winter被fans「冷处理」。此外，有份演出的Stray Kids，成员铉辰在演出时耳环意外掉落，他所戴的美洲豹钻石耳环官网标价为41.4万港元。Fans捕捉到散场时铉辰在慌张寻找的画面，其队友都一齐落力揾，最终队友的协助下，耳环成功被Felix找回，铉辰即阙心得揽实Felix。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
2025-12-25 15:50 HKT
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
影视圈
7小时前
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-25 14:14 HKT
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
2025-12-25 12:03 HKT
冷血父农药毒杀年幼儿女被判死 前妻悲痛：他哄骗喝了就能找妈妈
冷血父农药毒杀年幼儿女被判死 前妻悲痛：他哄骗喝了就能找妈妈
即时中国
4小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
4小时前
杨采妮激罕曝光双胞胎儿子近照 新加坡复式豪宅度过温馨圣诞节 室内摆放「赛车场」
杨采妮激罕曝光双胞胎儿子近照 新加坡复式豪宅度过温馨圣诞节 室内摆放「赛车场」
影视圈
6小时前
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
饮食
2025-12-25 11:30 HKT
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
2025-12-25 15:37 HKT