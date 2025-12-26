《SBS歌谣大战》首尔举行 Winter @aespa行红地毯被fans杯葛 铉辰@Stray Kids演出时耳环掉落队友帮忙揾

韩国年度音乐盛事《SBS歌谣大战》昨日在首尔举行，星光熠熠，阵容包括人气男团Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE及NCT WISH，以及人气女团aespa、IVE、LE SSERAFIM、BABYMONSTER、MEOVV等，合共36组演出。近日传出与男团BTS成员Jungkook有相同情侣纹身的aespa成员Winter，刻意用「化妆」遮盖住右手臂上的情侣纹身，上周五她出席《KBS歌谣大祝祭》时，先是戴起长手套遮住右手臂，翌日她再现身Melon Music Awards（MMA）时，就以化妆遮去纹身，不过仍未能解除fans的愤怒。

耳环成功被Felix找回

昨日，Winter现身《SBS歌谣大战》红地毯向fans打招呼说「大家好，我们是aespa，圣诞快乐」后，现场非常安静抵制，几乎没有任何尖叫声回应，接着发言的NingNing与Giselle，一开口全场立刻大声尖叫，形成强烈对比，Winter被fans「冷处理」。此外，有份演出的Stray Kids，成员铉辰在演出时耳环意外掉落，他所戴的美洲豹钻石耳环官网标价为41.4万港元。Fans捕捉到散场时铉辰在慌张寻找的画面，其队友都一齐落力揾，最终队友的协助下，耳环成功被Felix找回，铉辰即阙心得揽实Felix。