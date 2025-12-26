朱孝天遭售票平台反击「不实信息已进行取证」 深夜紧急改口道歉：情绪失控致言论失当

F3（言承旭、周渝民、吴建豪）与五月天阿信日前在上海举办《F✦FOREVER 恒星之城》巡回演唱会，有指朱孝天因多次在直播中爆料而被「踢出局」。被「踢出局」后的朱孝天，疑似在粉丝群影射阿信假唱，更指五月天所属公司相信音乐与大陆售票平台「大麦」合作，藉黄牛炒高票价后各分盈利，又形容「与黄牛挂钩的大麦」。不过，朱孝天昨晚（25日）紧急澄清「发表了有失妥当的言论」。而他发文前，遭点名的「大麦」先表态回应：「保留采取一切法律措施追究造谣方法律责任的权利。」

朱孝天遭反击

朱孝天粉丝群组发言被截图疯传，内容更将大麦形容「与黄牛挂钩的大麦」。而大麦正是大陆最大售票平台，其客服单位昨日率先否认朱孝天的说法，并回应「对黄牛零容忍，票价均由主办方根据市场规则制定，大麦作为票务平台严格执行相关规定，不存在与第三方合作抬价的行为」。而大麦相关工作人员也回应说：「已对互联网（网路）传播的不实信息进行取证，并保留采取一切法律措施追究造谣方法律责任的权利。」

发文向大众致歉

朱孝天昨晚发文道歉，表示自己因情绪失控，「在与他人私信沟通中发表了有失妥当的言论」，对于相关言论引发不必要的揣测，客观上占用了公共资源，在此向大众致歉。