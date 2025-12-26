王菀之留言恭喜小仪结婚 戥对方开心：祝佢哋白头到老

王菀之（Ivana ）昨晚（25日）圣诞节现身商场举行《Share Music Share Love音乐会》，除了献唱多首歌曲外，更应节跟观众玩游戏，送上自家品牌咖啡作圣诞礼物。Ivana表示圣诞节大多陪伴家人好少出外工作，但今次获邀想籍著机会跟大家透过音乐分享温暖，所以挑选歌曲以爱、分享同希望有关。

张敬轩忙工作未有联络

谈到工作，她表示安排到2027年，其中有舞台剧、艺术项目，以及会开骚。提到跟老公Eric So可会趁节日跟她互相交换礼物，她笑言只讲心，二人一起布置圣诞树，反而近年会跟朋友及家人吃大餐庆祝节日。提到早前指好友张敬轩从不主动揾她，问到对方可有联络她？Ivana笑言没有，可能轩仔为出席颁奖礼会好忙，不过他们在年尾会作总结。她说：「可能佢会约我食餐饭，都会打电话畀我，互相问候知道要照顾家人，为自己梦想好努力。」另外，谈到小仪无预警下在社交网公布婚讯，公开与丈夫轻轻手指碰手指的照片。Ivana表现雀跃，表示：「我见到即刻留言恭喜佢，之前完全唔知，但我戥佢好开心，张相系两只指掂住，祝佢哋白头到老。」