Tim闻小仪结婚︰佢似会收埋私生活 Dear Jane出蓝光碟筹备海外巡唱

影视圈
更新时间：19:45 2025-12-25 HKT
发布时间：19:45 2025-12-25 HKT

乐队Dear Jane成员黄天翱（Tim）、翁厚梁（Howie）、伍汉邦（Jackal）和黎俊华（Nice）今日圣诞节（25日）出席「第23届香港冬日美食节」，谈到圣诞节，Tim指出席活动前跟家人吃自助餐，晚上会带子女乘坐观光巴士。

Howie自揭已婚

Jackal、Nice则会留家，Howie自爆已婚年多，会跟太太及家人一起吃火鸡，当形容Howie跟小仪相似，在无预警下爆出婚讯，Tim反而说：「我觉得小仪结婚唔惊喜呀，佢似会将私生活收埋。」谈到婚后可会想出外夜蒲？Tim笑言︰「唔记得个 『蒲 』点写啦！有时太太都会想出去饮番杯，轻松一下，毕竟照顾仔女辛苦。」

Dear Jane透露成军20年演唱会会第一次推出蓝光碟，下月举行签唱会，而三月会到澳洲巡唱，继而赴美加、英国等地，歌曲会改动以迎合当地歌迷。谈到下一个20年，Tim指︰「玩紧音乐就够，我好有信心！」

