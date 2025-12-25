迪士尼音乐剧《狮子王》女星身中数刀亡遗3岁儿 警方拘男友控一级谋杀罪

曾在迪士尼音乐剧《狮子王》扮演幼年版「娜娜」的前童星Imani Dia Smith周日（21日）被刺身亡，终年26岁。据知新泽西州爱迪生市警方接到911报警电话后赶到现场，发现Imani身中数刀，虽已立即送她到医院抢救，最后仍宣布死亡。

众筹殓葬费

据密德瑟斯县警长办公室透露，一名男子因涉嫌与此案有关而被捕，该名男子名为Jordan Jackson-Small，现年35岁，警方指他与Imani早已认识，此案并非随机暴力事件。目前被控一级谋杀罪、二级危害儿童福利罪、三级非法持有武器罪和四级非法持有武器罪。他正被关押在密德瑟斯县成人惩教中心，等待审前拘留听证会的结果。警方强调与所有刑事被告一样，对Jordan仅为指控，在被证明有罪之前，他都被推定为无罪。

而Imani的姑姐在GoFundMe上发起筹款活动，为Imani筹集丧葬费及其儿子的治疗费用。目前，该募款页面已筹集超过5.8万美元（约44.8万港元），现时目标金额为8万美元（约61.8万港元）。在GoFundMe的募款页面描述中，她的姑姐声称Jordan正是Imani的男友。姑姐表示：「Imani本该拥有美好的人生，她活泼开朗、充满爱心，才华横溢。她是一位真正的全能艺人，最值得一提的是在百老汇迪士尼音乐剧《狮子王》中饰演幼年娜娜——这段经历充分展现了她带给世界的快乐、创造力和光芒。」