Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB一线小生老婆性感庆平安夜 穿火辣超高衩长裙出海 露美腿贺圣诞放闪无极限

影视圈
更新时间：19:00 2025-12-25 HKT
发布时间：19:00 2025-12-25 HKT

视帝陈展鹏与老婆单文柔（Phoebe）婚后不时放闪，自女儿「小猪比」出生后，他们经常分享家庭照晒温馨。昨日（24日）平安夜，单文柔于IG上分享了一家三口照片，并向粉丝们送上圣诞祝福。她与老公陈展鹏及女儿「小猪比」一同出海，在游艇上拍摄了一系列充满节日气氛的靓相。

单文柔大骚白滑长腿

在照片中，单文柔身穿一袭纯白色无肩带婚纱式长裙，裙摆的高衩设计让她大骚白滑长腿，性感又不失优雅。而陈展鹏则以白恤衫配黑色西装背心，帅气十足。女儿「小猪比」穿上可爱的白色毛毛外套及小公主裙仔，一家人颜值超高相当吸睛。他们在布置了圣诞树和圣诞花圈的游艇上，时而抱著女儿，时而温馨对望，幸福满泻。

相关阅读：TVB视帝生日搞见面会VVIP票价贵过韩团 引粉丝不满点名最怕见到「呢个人」上台

网民大赞单文柔身材好

除了分享靓相，单文柔亦有感而发，写下长文回顾过去一年：「呢一年对好多人都好唔容易，经历过嘅起起落落，令人更懂得，原来平安已经系最大嘅福气。」她表示，只要有家人在身边，简单的相聚就已经是幸福。最后她祝愿大家平安夜快乐，并希望在新的一年，大家都能身体健康、开开心心。这辑温馨又性感的美照，吸引了不少网民的赞赏，纷纷留言大赞单文柔身材好，一家人非常幸福。

相关阅读：陈展鹏亲自神回复「亚视味」  超玩得被激赞心态好EQ高  网民：成日笑佢都咁大方

海儿圣诞劲性感尽骚S形身材？

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
4小时前
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
4小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
8小时前
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
影视圈
5小时前
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
TVB「御用强奸犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上揾食疑有困难  56元茶餐也嫌贵
TVB「御用强奸犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上揾食疑有困难  56元茶餐也嫌贵
影视圈
6小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
5小时前
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
影视圈
10小时前
太子站跌电话直插路轨 摇控手机录下「谜之画面」 港男节日超奇遇：估唔估到影紧咩？
太子站跌电话直插路轨 摇控手机录下「谜之画面」 港男节日超奇遇：估唔估到影紧咩？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
张栢芝平安夜激罕床上翻滚晒低胸丰满上围  满面唇印神情妩媚  高呼「亲我」极火辣
张栢芝平安夜激罕床上翻滚晒低胸丰满上围  满面唇印神情妩媚  高呼「亲我」极火辣
影视圈
8小时前