TVB一线小生老婆性感庆平安夜 穿火辣超高衩长裙出海 露美腿贺圣诞放闪无极限

视帝陈展鹏与老婆单文柔（Phoebe）婚后不时放闪，自女儿「小猪比」出生后，他们经常分享家庭照晒温馨。昨日（24日）平安夜，单文柔于IG上分享了一家三口照片，并向粉丝们送上圣诞祝福。她与老公陈展鹏及女儿「小猪比」一同出海，在游艇上拍摄了一系列充满节日气氛的靓相。

单文柔大骚白滑长腿

在照片中，单文柔身穿一袭纯白色无肩带婚纱式长裙，裙摆的高衩设计让她大骚白滑长腿，性感又不失优雅。而陈展鹏则以白恤衫配黑色西装背心，帅气十足。女儿「小猪比」穿上可爱的白色毛毛外套及小公主裙仔，一家人颜值超高相当吸睛。他们在布置了圣诞树和圣诞花圈的游艇上，时而抱著女儿，时而温馨对望，幸福满泻。

网民大赞单文柔身材好

除了分享靓相，单文柔亦有感而发，写下长文回顾过去一年：「呢一年对好多人都好唔容易，经历过嘅起起落落，令人更懂得，原来平安已经系最大嘅福气。」她表示，只要有家人在身边，简单的相聚就已经是幸福。最后她祝愿大家平安夜快乐，并希望在新的一年，大家都能身体健康、开开心心。这辑温馨又性感的美照，吸引了不少网民的赞赏，纷纷留言大赞单文柔身材好，一家人非常幸福。

