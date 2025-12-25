罗启豪拆礼物日同「豪壳」教堂聚会 打算每年录制一首圣诞歌出EP

罗启豪在圣诞节（25日）出席「第23届香港冬日美食节」，他透露去年粉丝举办圣诞市集，特意录制圣诞歌，而今年又录制一首歌，故打算每年录制一首歌，储够6首圣诞歌就可推出EP（细碟），他形容︰「系属于香港人嘅圣诞专辑。」

「我要出个人专辑！」

提到圣诞节，罗启豪笑言在网上倒数，用AI制作音乐盲盒。明日（26日）会到愉景湾出席活动，届时跟粉丝在白色教堂地标聚会。提到新一年来临，罗启豪明言︰「歌手梗系想拥有个人专辑！」视为一个里程碑。另外，提到《中年好声音4》有艺人戴上动物面具献唱，引来热话；罗启豪指估不到是哪一位，同时认为许多艺人也是唱将，参加者的唱功更胜前一届，「对手越嚟越强，庆幸自己早早参加，哈哈！个人都变得开朗咗。」