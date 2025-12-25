Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗启豪拆礼物日同「豪壳」教堂聚会 打算每年录制一首圣诞歌出EP

影视圈
更新时间：17:45 2025-12-25 HKT
发布时间：17:45 2025-12-25 HKT

罗启豪在圣诞节（25日）出席「第23届香港冬日美食节」，他透露去年粉丝举办圣诞市集，特意录制圣诞歌，而今年又录制一首歌，故打算每年录制一首歌，储够6首圣诞歌就可推出EP（细碟），他形容︰「系属于香港人嘅圣诞专辑。」

「我要出个人专辑！」

提到圣诞节，罗启豪笑言在网上倒数，用AI制作音乐盲盒。明日（26日）会到愉景湾出席活动，届时跟粉丝在白色教堂地标聚会。提到新一年来临，罗启豪明言︰「歌手梗系想拥有个人专辑！」视为一个里程碑。另外，提到《中年好声音4》有艺人戴上动物面具献唱，引来热话；罗启豪指估不到是哪一位，同时认为许多艺人也是唱将，参加者的唱功更胜前一届，「对手越嚟越强，庆幸自己早早参加，哈哈！个人都变得开朗咗。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
3小时前
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
2小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
6小时前
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
影视圈
3小时前
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎｜Juicy叮
时事热话
6小时前
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
影视圈
8小时前
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
影视圈
2025-12-24 15:07 HKT
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
2025-12-24 14:29 HKT
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
20小时前