碧咸出动电锯布置圣诞树叹足疗 懒理反骨大仔Brooklyn借歌词讥讽

圣诞节应是充满爱和欢乐的节日，但碧咸家逆子Brooklyn却选在此时向家人报复，在社交平台上载暗讽家人的短片。

事缘日前有报道指碧咸（David Beckham）和太太Victoria在社交网取消关注Brooklyn，三仔Cruz帮父母澄清，并踢爆是Brooklyn在社交网封锁了父母。消息传出后，为Brooklyn带来不少负评，疑因此以短片向弟弟反击！

碧咸家罗生门

短片中，Brooklyn在街头漫步，背景音乐是Lady Gaga的歌曲《Telephone》。在歌曲众多句歌词当中，Brooklyn偏偏只选播「抱歉我听不到你说话，我有点忙」这一句，还用粗体字标出了歌词，摆明是向家人示威。网民则群起围插：「这是发给被你拉黑的父母吗」、「竟然对父母这样说」、「你是在忙还是在屏蔽他们」，据知这次封锁风波，源自Victoria对Brooklyn烹调鸡肉的视频畀like，网民纷纷敦促他与父母和解，对妈妈伸出橄榄枝的做法反而令他更反感，并因此拉黑父母。

虽然惨被衰仔拉黑，碧咸夫妇仍坚强面对，与家人开心过节。碧咸家成员更在IG分享一家人欢度佳节的细节。例如在碧咸夫妇上载的一条视频中可看到碧咸在锯圣诞树，又把树搬回家中及亲自装饰。而Victoria分享的另一段片段中，可见碧咸正在享受足疗，Cruz则弹着结他，跟着播放中的Spice Girls名曲《Viva Forever》在哼唱。之后Victoria又发限时动态，大晒由乖仔Cruz为她调制的鸡尾酒。

另外，次子Romeo亦上载了与细妹Harper的温馨互动相，一家人开开心心，似乎未为Brooklyn的缺席而感到不开心。