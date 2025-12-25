55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论

阮小仪结婚丨今日（25日）圣诞佳节，香港娱乐圈传来震撼喜讯！现年55岁的前电台DJ阮小仪（Kitty）今日透过IG惊喜宣布婚讯，正式步入人生新阶段，网民及圈中好友纷纷献上最诚挚的祝福。阮小仪早前才宣布结束与商业电台长达30年的合作关系，其未来动向一直备受各界关注。

小仪公布结婚喜讯

小仪上载了一张自己与一名男士手部的照片，相中可见二人牵着手，而最瞩目的是两人的无名指上都戴上了款式简约的戒指，关系似乎不言而喻，洋溢著幸福的氛围。除了照片，小仪在帖文中写道：「2025年 对我嚟讲 系一个好年份。多谢你 令我人生下半场更精彩。亦想与爱我的你们分享，多谢你们满满的祝福。圣诞快乐。」虽然未有明言「结婚」，但「人生下半场更精彩」等字句，加上这张充满意义的戒指相，都强烈暗示她即将与伴侣携手踏入人生新阶段。

小仪：找到自己爱的

《星岛头条》向小仪求证是否公布结婚消息，她以短讯回复：「感谢大家的祝福，我没有特别说话补充，因为都系同大家一样，找到自己爱的和爱自己的人就足够。知道大家会好好祝福我，感谢。愿大家都喺普天同庆嘅圣诞节拥有爱与健康，享受生活中的每一刻！」

