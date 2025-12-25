姚焯菲炮制圣诞大餐益家人︰希望唔会食物中毒 张驰豪2026年盼出EP

张驰豪（Aska）与姚焯菲（Chantel）昨日于圣诞前夕到新城广播派圣诞朱古力，并向支持他们一年的粉丝致谢。Chantel笑言每年圣诞都会亲自下厨为家人准备大餐，今年亦不例外：「希望他们不会食物中毒啦！」留家与家人共度温馨佳节。

对2025年成绩感满意

Aska同样留在家中陪伴家人，一起煮大餐庆祝。他谈到最难忘的圣诞时，毫不犹豫地表示：「孤独的圣诞最难忘！」而Chantel则分享在澳洲度过「超级无敌热」的圣诞，令她印象深刻。2025年即将结束，Aska回顾过去一年，认为是「丰富一年」。他先后推出三首不同风格的歌曲《Catch A Feeling》、《灯亮时离场》及《山系恋人》，在音乐上勇于尝试新方向。除此之外又赴加拿大等地演出；展望2026年，Aska希望能推出个人EP，继续挑战自己。

Chantel表示今年大部分时间不在香港，而上半年尝试了不少新事物，包括首次参演《爱·回家之开心速递》及挑战演出音乐剧，令经验更为丰富。同时推出两首歌《New Fantasy》及《KMC》。其中《KMC》是她首次作曲的作品，她明言这是今年最大突破。