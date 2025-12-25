ROVER圣诞报佳音 新歌三角恋苦主原来系罗子熙 希晋赠丘蓝夺冠锦囊

乐队ROVER的成员陈镇亨（亨仔）、王希晋、卓金乐（Kim）和雷濠权（Jason），以及《全民造星V》参加者罗子熙（Hei ）、《全民造星VI》打入十强的34号丘蓝，昨平安夜（24日）现身商场报佳音外，献唱多首歌曲，包括新歌《容许我为你松手》，吸引大批粉丝支持。

上得台就唔好怯

Rover 4子表示第三次在节日出席活动与粉丝见面，Jason笑言完成工作会同女友见面拍拖。提到亨仔、希晋、Kim单身，何不「掹车边」跟往Jason？希晋笑指︰「Jason都冇咩地方去，都系同女友一齐打鼓。」新歌《容许我为你松手》谈及三角恋，希晋笑言故事主人翁来自朋友故事，在旁的Hei自认主角是他本人。希晋指有意把歌曲制作多一个Band version，加入Hei一齐演绎。提到该MV由Jason和Kim参演，Kim形容他们分工合作，演唱就交畀亨仔、希晋，Kim笑言想拍戏，「趁呢次拍MV汲取经验。」

提到希晋与Hei推出另一首新歌《⁠秋风吹起挂念》，希晋笑指︰「同佢有一日冇嘢做，就话不如创作一首周杰伦风格嘅歌！」另外，《全民造星VI》决赛于下月4日举行，希晋明言在街头busking时经已认识丘蓝，又赞对方弹结他迷人。丘蓝参赛时被指没太大信心，谈到可有贴士给丘蓝，希晋说：「最紧要享受舞台，唔好怯，始终比赛得一次，留下深刻印象畀各位评判就OK啦！希望佢决赛有好成绩。」

