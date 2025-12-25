炎明熹独立发展后开骚变喊包 歌声献宏福苑死伤者 认准备不足︰表现㪐㩿

炎明熹（Gigi）昨晚（24日）在亚博览举行《风之旅 My Voyage Goes On Live》音乐会，Gigi在Encore期间狂喊，事后她解释原因，是希望把歌曲送给大埔火灾罹难者。

钟柔美及姚焯菲捧场

Gigi在平安夜开骚吸引欧阳震华、袁文杰、叶巧琳，前TVB Music Group总裁何丽全亦到场支持，至于Gigi的「After Class」队友钟柔美及姚焯菲亦有捧场，而TVB仍没有派出任何人到埸采访。演唱会中段，Gigi自觉唱得麻麻，现场歌迷就大叫「好听」，她多谢众人体谅，又不停向在场朋友、前辈、老师及粉丝打招呼，她又问︰「大家想成为我嘅咩嘢？」有人大叫「屋企人」和「朋友」。而唱《还有一艘救生舱》前，Gigi邀请歌迷一起合唱副歌，气氛甚好，令她十分感动。Encore时，Gigi换上牛仔衫、裤，整个环节的她共唱了4首歌，包括《记得》、《阿拉斯加港湾》、《Fix You》及《竹马青梅》。在唱《记得》时，舞台上萤幕显示「彼此日常的相处，无预警下突然成为回忆，会记得，仍会记得」，Gigi在唱的中途亦一度忍泪而唱不下去，最后「失守」，一边唱一边喊的不时用纸巾抹泪。唱完后，见她欲言又止，深呼吸再唱出《阿拉斯加港湾》。而唱到《Fix You》时，Gigi数次向观众90度鞠躬；她在鞠躬后，仍眼泛泪光，到完场前影大合照，她还在「索鼻」，有歌迷大叫「加油！唔好喊！」

喊到上唔到妆

Gigi在完骚后受访，她明言表现未如理想，「好多谢大家接纳这个自己。」问到是否开骚压力大？她否认，指经过演出音乐剧《一束光──高锟的记忆》之后，成长了许多，「以前表演前会紧张到全身震，而家训练到喺后台可以睇手机。」她形容是晚次表演，「自己有啲㪐㩿，睇到大家开心，我就乐极忘形。」笑言希望第一次看她演出的人，「唔好畀我呢个状况吓亲！」提到她在Encore时狂喊，Gigi笑言并非第一次发生，到返后台时，化妆师也叮嘱她喊完才补妆。问到她为何如此感触？Gigi说：「其实前面三首歌，《记得》、《阿拉斯加港湾》同《Fix You》系想送畀火灾中不幸离世嘅人，我又唔想呢个音乐会好似好凝重咁。我希望祝大家平安，好好珍惜身边嘅人，我觉得世事真系好无常。」Gigi指身边没有人受这次火灾影响，惟谈到有亲人做消防员时，她又想喊。

演出期间，萤幕显示出不同字句，包括「想念不会区分时间场合，无论你现在何处，希望你都过得平安、幸福」、「我们总会再相遇，向前行，经过痛苦、困难」，Gigi坦言是心声，是和创意总监、导演一同构思，「我讲咗句说话，然后佢哋再帮我喺每首歌度加啲符合嘅内容，我好多谢佢哋陪我一齐谂，同埋希望可以为社会出一分力。」除此之外，她指在后台换衫时，歌唱老师跟她说︰「你嘅粉丝好爱你，佢哋仲喺出边等你Encore！」令到她又忍不住喊出来。

「破冰」有寓意？

对于只开一场音乐会，Gigi直认准备时间不足，「之前做咗15场音乐剧，我唔想分心，未做好准备。」下年是否再开骚？Gigi说：「我觉得开骚同大家见面系一件好好嘅事情，但经过今次教训，我一定要做好准备先再去开。」对于歌单中只有一首是她的作品，她解释︰「拣歌时，我好多歌想唱，音乐总监就话拣歌唔可以漫无目的，一定要有主题，有故事性。今次拣嘅歌都好有意思，我哋分咗4 part，代表唔同故事。」至于开场时的「破冰」场景是否也有寓意？Gigi表示没想过，「都多谢大家充满想像力。」