黄宗泽平安夜杀入旺角拉票 派「饮奶样」出气球 粉丝大嗌视帝添信心

黄宗泽（Bosco）角逐《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男主角」奖，获圈中好友出力应援包括：汪明荃（阿姐）、苗侨伟（三哥）、欧阳震华、钟嘉欣、吴启华、蔡洁、陈晓华、袁富华、龚慈恩、王敏奕等吴业坤等公开拍片力撑，他也主动出击，昨晚（24日）平安夜在旺角街头停泊宣传车，亲身到场出力拉票；当他现身时，即吸引大班途人围观，Bosco大派宣传品「解压神器」出气球，球上印有Bosco的「嘟嘴」及「饮奶」样，更有粉丝高呼「视帝」，Bosco感开心又尴尬。期间戴祖仪突然杀入，拿着自己的拉票宣传牌，与Bosco合照，Bosco又细细声在她耳边说：「你真是刚巧来到？」

「贱」出血路

问他入围「最佳男主角奖」的次数？Bosco笑说经已记不起，「该有十多次了。」多年来也没有拉票的他表示，《新闻女王2》刚刚播毕又临近颁奖礼，热度较高，形容「Kingston」这角色够「贱格」及「口衰」而有话题，「多谢这出这么有水准的剧集，多谢监制找我拍，多谢同事平安夜同我在旺角街头打滚。」

对于争「视帝」宝座，Bosco指多年来遇过不少有恤发挥的角色，「心中想拿到奖，拿不到也没办法，今年也不是特别有信心。」问过往最想自己哪个角色拿「视帝」？他称有许多，「当中《飞虎之雷霆极战》中的『跛Co』吧！这次都觉得林保怡机会大」同时形容自己演这类「贱人」角色，粉丝有新鲜感，同事也认为他「贱得起」，他笑说会试试向这方向进发，「若然凭『Kingston』这角色赢得『视帝』，以后是否只能演这种贱人角色？哈哈！三哥也说我把口够贱，说该可成『视帝』，（不止三哥支持你？）可能我就是贱出一条血路，以后贱的角色我揽晒，无人够我叻！」

汪阿姐也拍片支持他争取「视帝」，Bosco多谢支持他的前辈，又透露日前跟阿姐在中环拍《风华背后》外景时，突然问他『你未攞过视帝』咩？今届要拎啦！」他说：「阿姐当时好似教训小朋友，我说这不到自己话事，都要有人投票，哈哈！」问他是否打算送奶给支持他的人？Bosco笑指这想法不错，夺奖后每人送一箱奶，又或是庆功宴上不饮酒改为饮奶问到可有其他拉票活动？

《风华背后》除夕煞科

Bosco续称忙于拍摄剧集《风华背后》，预计大除夕煞科，故只能在工余时间拉票。问到手上有3票投给谁？他表示「视帝」会投给自己、林保怡、罗子溢。有信心零的突破？他说：「有奖当然开心，拿不到，我亦已尽了力。（今年高调拉票？）我被迫的！经理人公司玩到好大，我要奉陪！（多人拍打气片支持，压力大？）有一点，承蒙他们的爱戴，（早前生日许下夺得『视帝』愿望？）我没有为夺奖许愿。」

问他有没有叫好兄弟林峰、吴卓羲帮手拉票？他笑指不敢打扰他们，得知吴卓羲忙于拍剧。问到林峰是否只顾为电影《寻秦记》宣传而不理他？Bosco即取笑林峰︰「他只挂念演唱会张凳！」问他会否包场支持《寻秦记》撑林峰？Bosco形容该片是集体回忆，票房一定爆红，他稍后会入场支持。

前年得奖忘记多谢乐小姐

另外「战衣」方面，Bosco会交由同事安排，他表示最紧要准备得奖感言，难忘前年夺得「大湾区最喜爱TVB男主角」时，在台上忘记多谢高层乐易玲，笑言：「罪该万死！吓得背脊凉一凉，回家立即感冒，哈哈！如果今次能够夺奖，第一个要多谢她。」

至于圣诞节活动，Bosco称平安夜留家，不敢饮酒及开派对，怕翌日接受访问时会口肿面肿。同时称是晚开工前跟《风华背后》一班演员交换礼物，「我抽中涂毓麟送的咖啡和杯。」又指乐小姐大派三T彩券给剧组成员，他说：「我人生首次在电视前看赛马对飞，可惜头关已断缆，以后要靠自己努力工作。」