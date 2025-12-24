万千星辉颁奖典礼2025｜罗子溢拉票对象剑指师奶与师生 周嘉洛争视帝︰有信心落选

最近《东周刊》独家爆出何沛珈、阮浩棕结束两年情，除了因为聚少离多之外，TVB执行「禁爱令」，禁止力捧中的花旦与小生感情事浮面。《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男主角」的10强候选人周嘉洛、罗子溢今日（24日）在电视城会见传媒。对于「禁爱令」，跟陈滢传绯闻的周嘉洛，闻言两度自称耳鸣避谈，罗子溢则笑言反问：「而家仲兴咩？」

周嘉洛票投张振朗睇好罗子溢

对于角逐「最佳男主角」拉票计划，罗子溢明言已到校园、街市拉票。周嘉洛自认今次陪跑，强调不会不开心，「有信心自己会落选」，他明言知道自己定位，睇好罗子溢得奖，大赞对方有心又有才华，他说：「我会投张振朗，呢张系友情票，另一票原本想畀马国明同郭晋安，但佢哋两个都拎过奖，所以集中畀罗子溢。」在旁的罗子溢笑称若然后生十年的话，跟周嘉洛合作拍剧一定大有火花。

谈到颁奖礼当晚会否跟太太杨茜尧同行出席？罗子溢大卖关子称有惊喜，又指子女不知他是演员，只知父亲会在电视机上出现，「可能以为同Peppa Pig一样！」另外，提到TVB执行「禁爱令」，周嘉洛称没留意，反问︰「又关我事？」在旁的罗子溢笑说：「而家仲兴架咩？我哋当年就乜都兴嘅。」问到若有「禁爱令」可会提点周嘉洛？罗子溢指对方情商高，不会有问题。问周嘉洛是否受得宠？「禁爱令」对他没有影响？他两度搞笑自称耳鸣而避谈。

抽中《寻秦记》古天乐咭有运行？

提到电影《寻秦记》与零食品牌合作推出特别版小食，掀起抽卡潮。周嘉洛指有买周边产品，跟一班《爱·回家之开心速递》演员每日买十盒抽咭，笑言集齐一套就会卖出去，亦会包场睇戏撑滕丽名。罗子溢明言︰「第一次就抽中是古天乐咭，（咁好运，争视睇高一线？）平常心！」