Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度

影视圈
更新时间：20:00 2025-12-24 HKT
发布时间：20:00 2025-12-24 HKT

58岁台湾男星及制作人沈玉琳早前证实罹患血癌，消失萤光幕半年后，近日公开近照。照片中的他气色尚可，获爱妻芽芽温馨献吻，并亲自发文向粉丝报平安，更曝光治疗进度。

沈玉琳略显消瘦

沈玉琳以其幽默风趣的主持风格，深受观众喜爱。然而，约半年前他证实罹患血癌，便暂停所有演艺工作，专心接受治疗，自此未再公开露面。近日，适逢他的生日，沈玉琳终于在IG上分享了他的近况。照片中，他戴上鸭舌帽、配戴著眼镜，虽然看起来略显消瘦，但气色尚可。芽芽紧紧依偎老公身旁，并在沈玉琳脸颊上送上深情的一吻，画面温馨感人。两人面前摆著一个巨大的心型生日蛋糕，象征著家人满满的爱与支持。

相关阅读：名嘴血癌入院近照暴瘦头大身细 接受高强度化疗反应曝光 妻女盼快回家

沈玉琳对抗病魔半年

这张久违的合照，是沈玉琳对抗病魔半年来首度曝光的样貌。尽管仍在治疗中，但他在照片中流露出的平静神情，以及与妻子间的甜蜜互动，让关心他的粉丝们稍稍松了一口气。除了照片，沈玉琳也亲自发文回应外界的关心与祝福，他写道：「谢谢你们的生日祝福，治疗非常的顺利，快要可以见面了。」简短的文字透露出他正向乐观的态度，并预告身体状况好转后，将会重返萤光幕与大家见面。这则报平安的贴文一出，立刻涌入大量粉丝与圈内好友的祝福，众人纷纷为他加油打气，期盼他早日康复。

相关阅读：资深主持人证实患血癌全面停工   上月精神状况转差一度失联健康急转直下

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
6小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
15小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
7小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
11小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
7小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
圣诞天气｜平安夜大致天晴日间温暖 明日稍后时间显著转凉 一日急跌9度
圣诞天气｜明日显著转凉一日急跌9度 天文台调低周五气温预测 新界个别地区料跌至个位数
社会
8小时前
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
影视圈
6小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
4小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
2025-12-23 15:29 HKT