58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度

58岁台湾男星及制作人沈玉琳早前证实罹患血癌，消失萤光幕半年后，近日公开近照。照片中的他气色尚可，获爱妻芽芽温馨献吻，并亲自发文向粉丝报平安，更曝光治疗进度。

沈玉琳略显消瘦

沈玉琳以其幽默风趣的主持风格，深受观众喜爱。然而，约半年前他证实罹患血癌，便暂停所有演艺工作，专心接受治疗，自此未再公开露面。近日，适逢他的生日，沈玉琳终于在IG上分享了他的近况。照片中，他戴上鸭舌帽、配戴著眼镜，虽然看起来略显消瘦，但气色尚可。芽芽紧紧依偎老公身旁，并在沈玉琳脸颊上送上深情的一吻，画面温馨感人。两人面前摆著一个巨大的心型生日蛋糕，象征著家人满满的爱与支持。

相关阅读：名嘴血癌入院近照暴瘦头大身细 接受高强度化疗反应曝光 妻女盼快回家

沈玉琳对抗病魔半年

这张久违的合照，是沈玉琳对抗病魔半年来首度曝光的样貌。尽管仍在治疗中，但他在照片中流露出的平静神情，以及与妻子间的甜蜜互动，让关心他的粉丝们稍稍松了一口气。除了照片，沈玉琳也亲自发文回应外界的关心与祝福，他写道：「谢谢你们的生日祝福，治疗非常的顺利，快要可以见面了。」简短的文字透露出他正向乐观的态度，并预告身体状况好转后，将会重返萤光幕与大家见面。这则报平安的贴文一出，立刻涌入大量粉丝与圈内好友的祝福，众人纷纷为他加油打气，期盼他早日康复。

相关阅读：资深主持人证实患血癌全面停工 上月精神状况转差一度失联健康急转直下