万千星辉颁奖典礼2025｜陈晓华闻「禁爱令」即转话题 刘佩玥真空战衣上阵 傅嘉莉写定感谢文猫纸

最近《东周刊》独家爆出「TVB上位小花」的何沛珈与「星三代」阮浩棕结束两年情，除了导火线因聚少离多之外，TVB执行「禁爱令」，禁止力捧中的花旦与小生将感情事浮面，包括：陈晓华和朱敏瀚、陈懿德和罗天宇、陈滢和周嘉洛等，通通接「令」。

自嘲年纪大无缘《女神配对计划》

有份角逐《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男、女主角」的10强候选人周嘉洛、罗子溢、刘佩玥、陈晓华、傅嘉莉在电视城会见传媒。对于TVB执行「禁爱令」，陈晓华闻言即扯开话题，指自己努力拍戏和拉票。刘佩玥则表示未有收到通知。傅嘉莉笑言若然有「禁爱令」也会想结识男艺人。谈到可会有兴趣参加《女神配对计划》？傅嘉莉称喜欢睇恋综，笑言节目组或嫌她年纪大。

谈到《万千星辉颁奖典礼2025》投票心目中人选，陈晓华笑言第一票挑选实力强，第二票最喜爱，第三票鼓励新一代，自己会投票给佘诗曼、宣萱及新一代演员。首次入围角逐「最佳女主角」的傅嘉莉指，会在社交网分享《刑侦12》精华片段，从而勾起剧迷回忆。她表明已写好感谢词，惟认为得奖机会不高，又笑言自己1月6日生日，望吸引力法则成真。在旁的陈晓华即表示：「我1月3日生日，可以畀我先。」

刘佩玥指，听过陈晓华、傅嘉莉的拉票计划，自己也会加紧拍网片拉票，又赞傅嘉莉写定感谢言，忆自己当年凭剧集《美丽战场》夺得马来西亚「最喜爱TVB女主角」时，脑袋一片空白，既惊讶又喊到失控。至于出席颁奖礼战衣，刘佩玥称以中性打扮，西装外套内可真空上阵，笑说到时不能周身郁。

猫女歌手与企鹅歌手是情侣？

另外，刘佩玥早前在广州举行音乐会献唱《海阔天空》时被指面部表情狰狞，她明言首次开骚，多谢反方意见，自己有睇网上讨论区的相片、文字，自觉少少丑怪，自认非专业歌手，有进步空间，望多多包涵。不过陈晓华力撑刘佩玥唱功无问题，「我在现场两小时，睇得劲开心！」提到《中年好声音4》有艺人戴上猫女面具献唱，有传是刘佩玥，她认同猫女唱功不俗。另有指戴上企鹅面具艺人歌手是绯闻男友周志文，问到猫女、企鹅歌手是否很老友？刘佩玥笑言不知道。