「波波」黄婧灵揾命搏同花豹合照 遭长颈鹿围舔：以为我系红萝卜

「泰国旅游达人」胡慧冲（Roger）为TVB Plus主持王牌旅游节目《冲游泰国11》，明晚（25日）首播的一集中，Roger同拍档「波波」黄婧灵介绍泰国古都大城府。

港人至爱烧虾放题

他们入住的酒店可一览大城府景色，提供的自助海鲜晚餐非常有名，波波兴奋表示︰「呢间酒店设计新颖，空间感十足。佢嘅海鲜自助餐系国际级数，仲有live band听，咪话唔正呀。」到第二日，Roger知道波波对烧虾意犹未尽，特意带她到当地有名的「公跑一条街」，他说︰「泰文『公』系虾，『跑』系烧咁解。呢度好受泰国人同游客欢迎，价钱公道，钟意𠮶啲拣𠮶啲，跟住烧嚟食，啲人嚟到拣虾都系『有大食大』，不过要留意呢度夜晚8点就收工。」波波实行烧虾放题，大城府河虾、大头虾一网打尽。

下一站两人来到大城府的动物园参观，园内提供近距离跟动物接触，波波与一只成年花豹合照，她一边抚摸花豹，一边战战兢兢说︰「睇手机就睇得多呢个（豹打呵欠）表情符号，真嘅都系第一次，我惊讲嘢咁大声会吓亲佢。」接下来到重头戏，就是坐吉甫车顶近距离喂长颈鹿。未知是否波波太吸引，一来便被几只长颈鹿一哄而上围住，吓到她猛叫︰「哗！佢哋一见到红萝卜或者我条裙就追住嚟咬，佢哋以为我系红萝卜呀！」