张继聪《金童》票房迈向一千万 快闪旺角宣传遇功夫小子挑机

张继聪主演的电影《金童》上映至今票房已冲破900万，为了传递正向信念，昨晚阿聪以「金童拳馆」馆主身份，以「拳馆招募」为名快闪现身旺角，并趁平安夜前夕，顺道与众同乐。阿聪人未到，fans闻风而至，在旺角排队守候，场面热闹。

张继聪曾在旺角「劈友」

当中有与金蛇同行的街坊，金蛇会金童，合照时阿聪扮惊见蛇弹开，气氛搞笑，阿聪温馨提示叫蛇君与心爱的金蛇入场睇戏记得买两张飞，「动物、人同样凭票入场！」除了金蛇之外，还遇上功夫小子，小朋友跟阿聪摆功夫pose合照甚有气势，还即场露两手，果然后生可畏。阿聪现身闹市，与fans、途人近距离接触，深深感受到大家对他的支持：「未试过为电影宣传而走上街，这样贴地与大家亲近接触，我觉得秉承到金童精神，走到这一刻仍坚持下去。今晚旺角连走两个地点快闪，过程好开心，大家一个问候，一齐合照，都好感觉到大家对我的支持，很真挚的情感，一次好好的体验。」

对于身处旺角这热闹的地方，阿聪勾起不少回忆说：「这条街好多回忆，除了今晚第一次在旺角街头派传单外，而在这附近我也曾经拍电影，拍劈友戏而瞓过街上，所以旺角对我有很多归属感！刚才到场排队的朋友，有熟口熟面的fans、也有后生仔女、老友记，有同我年纪差不多的，不同年龄层都有，他们对我的热情和支持完成感受得到。」