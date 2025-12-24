江若琳结婚周年直言没有七年之痒  自揭生仔后曾严重忽略萧唯展

现年38岁的江若琳与萧唯展（前名萧润邦）于2018年结婚，二人向来非常恩爱，不时在网上放闪，2023年诞下宝贝仔Owen后，一家三口十分幸福。昨日（23日）是二人的结婚7周年，江若琳在社交网感性分享感受。

最好的时光

江若琳在社交网贴出多张当年结婚的照片，当中还有不少一家三口的温馨合照，她直言二人没有七年之痒，亦感激结婚多年夫妻仍然是对方的避风港。江若琳写道：「今日系我同老萧结婚7周年啦，7年我地并无7年之痒，首先我哋无呢个时间同精力，无论外边几大风大浪，我哋仍然系对方最安心嘅避风港。」她续指很多人说生小朋友后是婚姻最大的考验，「的确，曾经因为儿子嘅出现，我严重忽略左另一半，但感恩嘅系，老萧总会懂得系我最迷失嘅时候带返我去佢温暖嘅怀抱，令我知道我不是孤身作战，除了孩子，我一直都值得被爱。」

江若琳表示7年前双方许下承诺给对方最好，7年后夫妻一齐努力给Owen最好的，并公开发表爱的宣言表示：「我哋之间一直都冇任何华丽既仪式感，简简单单食个饭，揽住眼前呢个我地婚姻中最好嘅礼物，就系人生最幸福嘅事！老公~我哋会一直幸福到走到老！7周年快快乐乐，love you~」