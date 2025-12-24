炎明熹今晚亚博开骚 呼吁粉丝不要送礼物︰好好享受点滴

歌手炎明熹（Gigi）停工多时，直到今年9月承认经已约满TVB离巢，并宣布自组公司接Job，继复出头炮演出音乐剧《一束光–高锟的记忆》后，今晚（24日）将在亚洲国际博览馆举行《风之旅 My Voyage Goes On Live》音乐会，跟粉丝欢度平安夜，她在社交网呼吁粉丝不要破费送礼物。

复工后第一个音乐会

炎明熹昨日在社交网分享正在积极彩排的片段，叮嘱粉丝不要破费送礼物，只需要好好享受音乐会就可以，她写道：「大家的出现已经是我最好的圣诞礼物，所以爱我的每一位，不要买礼物和花给我了，大家好好享受当晚的点滴，好吗？」其后，她又分享跟歌手叶巧琳合唱一小段歌曲的片段，表示：「感谢善解人意的MI，真系好难。」一众Gi炎粉（粉丝暱称）都表示非常期待偶像复出后第一个音乐会。

炎明熹在社交网分享跟歌手叶巧琳合唱一小段歌曲的片段。

炎明熹分享正在积极彩排的片段。

炎明熹在亚博举行《风之旅 My Voyage Goes On Live》音乐会。

炎明熹跟粉丝欢度平安夜。