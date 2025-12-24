孙耀威父离世以丧食麻醉自己︰匿喺厕所喊 巡唱压轴选址红馆

差不多半年未有在港演出的孙耀威（Eric），昨晚在《普世平安星光夜音乐会》上表演。他透露之前爸爸身体欠佳，故今年往返香港次数极多。Eric忆起8月在汕头举行演唱会，他在彩排完便飞车返港，原来医生通知12个钟内要所有亲人到来，他妹妹从瑞士返港；而妹妹的儿子也从外地返港，大家陪伴着爸爸。孙父在八月尾离世。

自愧不如歌神学友

Eric表示没有公开此事，因为他好乱，便「收埋自己一段时间」，当早前看到香港不开心的新闻，与灾民相比，觉得自己不算惨。问到爸爸有何遗愿？Eric指爸爸大男人，父子之间是火星撞地球，就像两头雄狮在吵架；而10多年前爸爸却受他感染信教。Eric表示，爸爸突然眼中风双目失明而崩溃，之后便跟随他返教会，「爸爸在台上的一番话令我感动，爸爸说以往自己甚么也看得见，却看不到家人那么爱锡自己，现在甚么也看不到，竟看到家人的一份爱。这番话令我哭个不停，他的心情好多了，我们的关系也融洽了。」问他现在心情是否回复？Eric透露，老婆在半夜时不见他在床，他其实躲在洗手间哭，他形容：「好惨，爸爸走之前两个月，家中的猫也离开了。过去一年真的十分害怕夜晚收到电话，不是爸爸就是家中的猫狗有事。」Eric称多了回港是为了陪伴家人。

音乐会上表演者还有卫兰、卫诗、王祖蓝、杜丽莎、孙耀威、王菀之、吴文忻、乔宏遗孀小金子等。Eric唱新歌《WAKE》，他既挂念香港的食物也挂念香港的乐坛。问到是否准备在香港举行演唱会？他表示会继续内地、马来西亚巡演，明年于台湾小巨蛋办个唱，形容台湾是他出道的地方；而压轴巡唱则打算选址香港，称红馆是他的情意结。问到是否得知张学友刚刚打破了谭咏麟在红馆创下演唱会最多场次记录？Eric指两人也是神人，说：「学友哥哥真是超级劲！在内地看他演出的短视频也替他肉痛。我做直播连续唱几日，我比他年青十多年，就算我十年前像他这样唱也挨不住！他百多场的巡演，有时状态高低起伏，他也是人，我也经常为他点赞，香港歌手是全世界声带最襟挨的人，没有其他地方会连续唱几十场。」

问他是否需要开始操练身体？Eric指有需要，形容︰「现在是我人生最肥的时刻。」透露爸爸离世后，他疯狂地以饮和食来麻醉自己，肥了20磅，笑指老婆和他一样肥，「彩排时车婉婉、王君馨坐在我两旁，两人在谈论生仔后肥了多少磅，我则说，我老婆没有生也像你们肥了几十磅，（老婆听到会嬲？）我们一起减肥！」