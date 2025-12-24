前《东张》女神再挑战新领域 弃6.7万政府工越战越勇 做完政协入浸大任高级经理

前落选港姐黄颖君（Burmie）加入TVB后曾演逾100部剧集，但发展依然未有起色，直到加入《东张西望》成为《东张》女神后终于受到注意，其中她曾勇闯「曱甴屋」而被网民大赞。黄颖君在2022年离开TVB后，转跑道加入政府成为民政事务局媒体主任，月薪达港币$67,295，黄颖君曾表示主持《东张》激发其使命感，希望以另一个身分为社会作更多贡献。

黄颖君又再度挑战新领域

不过黄颖君的身份变化越来越大，其后黄颖君毅然放弃政府工，成为武汉市港区政协委员，不单要时常往返武汉开会，还要参加大量宣扬中华文化的活动，黄颖君更成为国安法导师，工作十分忙碌。最近黄颖君又再度挑战新领域，正式加入香港浸会大学（HKBU），担任大学合作发展处高级经理。

相关阅读：前《东张》女神离巢做政协过富贵生活 登豪华邮轮骚比坚尼诱人身材 从政后首展天赋本钱

黄颖君加入香港浸会大学行政及管治架构

黄颖君日前在IG贴上工作相并说：「差不多要好好总结一下2025年了，加入香港浸会大学了解高等院校的行政及管治架构，获益匪浅。我不擅长教人，但我很愿意分享经验。我不是比较聪明，而是走了很长的路，让我的人生故事比较丰盛。#凡走过必留下痕迹 #努力的人光芒万丈 #希望成为有正面影响力的人 #致力建立理性发声平台」

黄颖君为交学费兼替还债加入娱乐圈

黄颖君曾经表示因为要为养家还债而加入娱乐圈，在大学期间，有一天从事制衣生意的父母致电她，指因错信朋友而导致生意失败并要破产，为了交大学学费兼替屋企还债，黄颖君曾一周补习补足7天，还兼职做客户服务员及派传单，最高峰时，曾经一日打7份工，最后她选择进入娱乐圈，希望可以名成利就。入行后黄颖君曾担任TVB娱乐新闻台主持，2019年开始加入《东张西望》担任外景主持，期间曾追访外佣街头非法煮食，闹市「捕捉」巨鼠横行，富亨邨曱甴屋等个案，令人印象深刻，当中又试过勇闯大埔富亨邨「曱甴屋」，结果被获封「东张女勇士」。黄颖君在TVB的11年间拍过剧百部剧集，虽然戏分不重，但在2017年《降魔的》饰演「龙猫嫂」，一度受关注。

相关阅读：前《东张》女神升呢变政协委员 曾日打7份工为家人还债 主持搏命闯曱甴屋封女勇士