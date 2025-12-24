Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张学友演唱会2025丨一字马再现红馆派定心丸：唔使惊我仲喺度 叹在港演巡唱最终章是温暖事

影视圈
「歌神」张学友《 张学友60+巡回演唱会》昨晚（23日）终于将重返张学友的起点「香港」，在红馆开锣。今次是张学友第11度踏上红馆舞台，并创下新纪录，成为于红馆累积个人演唱会最多的歌手，场次多达203场。64岁的张学友状态大勇，虽不时提及自己已60+，但当轻松落下一字马时，全场欢呼，亦足见他宝刀未老。

张学友巡唱「终章」回到红馆倍有感情

今次张学友巡唱「终章」回到红馆倍有感情，来到第305场，演唱会准时于晚上八时开始，座无虚席。张学友以一曲《留住这时光》为演唱会揭序幕，再由一班舞蹈员伴随出场，一身黑皮衣皮裤造型的张学友唱出《Ooh La La》，更踏上古董车顶唱出《马路英雄》，全场气氛立升温。

张学友以为60岁有好多优惠

接着张学友演绎多首扣人心弦的经典慢歌，当中包括有《我应该》、《等你等到我心痛》、《深海》、《三天两夜》，让观众沉浸于慑人的歌声之中。唱罢《我真的受伤了》后，张学友跟大家打招呼：「香港嘅朋友你哋好！其实我想讲山顶嘅朋友你哋好，但山顶已经唔系好山顶。所以，买最前飞嘅朋友好傻，其实后面都睇到，哈哈！」张学友表示在香港演出今次巡唱的最终章，是一件温暖的事：「只要企喺度，我就会觉得我系张学友，欢迎大家嚟到张学友60+巡回演唱会嘅第305场。」张学友指整个演唱会乐团及团队休息了三星期，他笑说：「我有个有不好嘅习惯，一休息就病，小休小病，大休大病。休息嘅第一星期，将之前嘅感冒清咗佢，之后谂住打下波，点知打完条腰就唔郁得，可能呢啲就系60+嘅问题。早几年，我以为60岁好多优惠，但原来系65岁先有。但…过几个月我就65岁喇！哈哈！」

张学友再演一字马证宝刀未老

不经经觉，张学友的歌曲陪伴大家走了41年，他感慨地说：「我唔知大家会唔会谂住今次系我最后一次开演唱会，所以无论如何都要睇咗先。我自己都觉得我觉得、怀疑、怕系最后一次。上一次我开时，都系怕、怀疑、以为系最后一次，但过几年咪又系唱。」说罢学友更即席表演一字马，再轻松站起来，力证自己宝刀未老：「睇我自己起到身就知，我上次系爬起身。所以唔使惊，我仲喺度。」 在Encore环节，张学友演绎《李香兰》，他透露巡唱这两年多，乐手、舞蹈员及幕后工作人员都有情侣结婚了，他笑说：「呢两年发生咗好多事，当然冇发生喺我身上啦！」他准备了爱情组曲送给新婚的朋友们，包括《你是我今生唯一传奇》、《你的名字我的姓氏》等，最后以一曲《吻别》结束首场「香港终章」演唱会。

