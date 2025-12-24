Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

卫兰为姜涛祈祷感「得意仔」孭巨大压力 卫诗亲历战事匿防空洞犹有余悸

影视圈
更新时间：13:18 2025-12-24 HKT
发布时间：13:15 2025-12-24 HKT

卫兰（Janice )和妹妹卫诗（Jill）、王祖蓝、杜丽莎、孙耀威、王菀之、吴文忻等昨晚（23日）到西九文化区竹翠公园，在《普世平安星光夜音乐会》上演出；同场还有乔宏遗孀小金子。

圣诞留港陪爸爸

Janice早前担任姜涛演唱会嘉宾，姜涛表现得手足无措，她却看不出来，并以「得意」形容姜涛。她感开心认识对方，称第一次见面时便为他祈祷，感到他可能承受大压力，故向对方分享信仰。问可会合作？她说不介意合作，指姜涛声线独特，一听便能认出，若然合作能唱R&B类型歌曲。谈到Janice较早时间在其演唱会邀请了冼靖峰担任嘉宾， 她形容对方十分努力，故很欣赏他，该给予他机会，让更多人认识他，说：「他很乖仔！」此外Janice正在录制新碟，之后便会继续巡唱工作，明年二月到加拿大演出。而妹妹Jill表示努力上课学习作曲。两人透露在圣诞节会留港陪伴爸爸及亲人。

Jill在台上忆述，2023年10月身在以色列探访孤儿院，一天突然听到爆炸声，她完全不相信是战争，后与朋友们走进防空洞，防空洞内有一个钢琴，他们一起唱歌敬拜及祈祷。受访时，Jill称在防空洞待了很久，十分害怕，三个钟后走出来，又再重返防空洞，出出入入多次。Jill在台上演唱《避难所》，形容是其心声，问以后是否不敢再去以色列？她说：「真的有点惊，猜不到以色列何时再发生那种情况，当地人每日也不知道何时又会听到爆炸声。」

