伍允龙拍戏被拖行伤脚见骨两施手术 无缘拍续集《九龙城寨·终章》

影视圈
更新时间：12:15 2025-12-24 HKT
发布时间：12:15 2025-12-24 HKT

电影《运钞大劫案》于圣诞前夕举行好友特别场，主角之一伍允龙昨晚（23日）到奥海城戏院出席宣传活动，他表示邀请了一些朋友来欣赏，女朋友Renee（李蔓莹）则没有到场，不过，吸引了一班粉丝向他索取签名。

畀自己嘅动作场面吓亲

伍允龙透露，拍摄《运钞大劫案》是从影以来受伤最严重其中一次，他忆述拍摄一幕在移动中的汽车踢开车门，再爬上上面的另一辆车时，却被地下手枪的枪带缠脚，他被拖行时，即使穿上厚厚的靴，脚也磨伤见骨；他入医院两星期，施了两次手术，先清除烂肉，再从大腿切肉去填补。伍允龙称，监制和导演在他入院期间常来探望，他出院后就补拍文戏，在完全康复后才补拍打戏，他说：「每套戏我也会尽力做好，当我第一次看这套电影完整版时，以第三者身份看动作场面，也有点惊。」

问到拍摄电影续集《九龙城寨·终章》前，演员有两个月时间排练，伍允龙则表示：「在《九龙城寨之围城》中我的角色（王九）经已死了，第二集留给其他演员打吧！」此外，这个圣诞节伍允龙可以放假地度过，他表示没有出埠打算，只想静静地休息。

